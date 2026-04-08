中東戰火 | 伊朗公布透過巴基斯坦提交給美國的十點談判核心內容

伊朗最高國家安全委員會當地時間周三（8日）凌晨發表聲明，表示根據最高領袖的建議和最高國家安全委員會批准，接受巴基斯坦提出的停火提案。

聲明稱，伊朗在此次戰爭中的幾乎所有目標都已實現，敵人「遭受歷史性的和徹底的失敗」，伊方將「繼續鬥爭直至其取得的偉大成果得到鞏固，在地區內建立新的安全和政治格局」，並決定在伊斯蘭堡舉行談判以確定細節，「在最多15天內通過政治談判鞏固勝利成果。」

聲明表示，伊朗拒絕敵方提出的所有計劃並制定了一項十點計劃，該計劃強調以下幾個基本要點：

一、對伊朗不採取侵略政策；

二、與伊朗武裝部隊協調，控制霍爾木茲海峽通行；

三、結束對「抵抗軸心」所有成員的戰爭，終結以色列的侵略；

四、承認伊朗擁有鈾濃縮權利；

五、美國作戰部隊從該地區所有基地和部署點撤出；

六、在霍爾木茲海峽建立安全過境議定書，確保伊朗享有主導地位；

七、根據評估結果全額賠償伊朗的損失；

八、解除所有一級及二級制裁，以及安理會有關決議；

九、釋放所有被凍結在海外的伊朗資產和財產；

十、所有上述事項都應在具有約束力的安理會決議中予以批准。

撰文：經濟通國金組

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