  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

中東戰火 | 伊朗公布透過巴基斯坦提交給美國的十點談判核心內容

08/04/2026

中東戰火 | 伊朗公布透過巴基斯坦提交給美國的十點談判核心內容

 

 

　　伊朗最高國家安全委員會當地時間周三（8日）凌晨發表聲明，表示根據最高領袖的建議和最高國家安全委員會批准，接受巴基斯坦提出的停火提案。

 

　　聲明稱，伊朗在此次戰爭中的幾乎所有目標都已實現，敵人「遭受歷史性的和徹底的失敗」，伊方將「繼續鬥爭直至其取得的偉大成果得到鞏固，在地區內建立新的安全和政治格局」，並決定在伊斯蘭堡舉行談判以確定細節，「在最多15天內通過政治談判鞏固勝利成果。」

 

　　聲明表示，伊朗拒絕敵方提出的所有計劃並制定了一項十點計劃，該計劃強調以下幾個基本要點：

 

一、對伊朗不採取侵略政策；

 

二、與伊朗武裝部隊協調，控制霍爾木茲海峽通行；

 

三、結束對「抵抗軸心」所有成員的戰爭，終結以色列的侵略；

 

四、承認伊朗擁有鈾濃縮權利；

 

五、美國作戰部隊從該地區所有基地和部署點撤出；

 

六、在霍爾木茲海峽建立安全過境議定書，確保伊朗享有主導地位；

 

七、根據評估結果全額賠償伊朗的損失；

 

八、解除所有一級及二級制裁，以及安理會有關決議；

 

九、釋放所有被凍結在海外的伊朗資產和財產；

 

十、所有上述事項都應在具有約束力的安理會決議中予以批准。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】美伊達成兩周停火協議，本周將重啟談判。你認為美國會否再次趁談判偷襲？伊朗會否如約開放航道？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09638

法拉帝

41.200

異動股

01727

河北建設

0.320

異動股

02579

中偉新材

36.360

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09638 法拉帝
  • 41.200
  • 01727 河北建設
  • 0.320
  • 02579 中偉新材
  • 36.360
  • 00638 廣和通
  • 13.160
  • 01989 廣合科技
  • 121.000
股份推介
  • 01508 中國再保險
  • 1.490
  • 目標︰$1.90
  • 00340 潼關黃金
  • 3.400
  • 目標︰$4.20
  • 00270 粵海投資
  • 8.190
  • 目標︰$8.00
  • 02388 中銀香港
  • 43.740
  • 目標︰$44.90
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 5.960
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.500
  • 00700 騰訊控股
  • 508.000
  • 00981 中芯國際
  • 56.150
  • 00005 滙豐控股
  • 138.600
報章貼士
  • 00788 中國鐵塔
  • 10.920
  • 目標︰$11.50
  • 00220 統一企業中國
  • 8.060
  • 目標︰$10.00
  • 01061 億勝生物科技
  • 3.550
  • 目標︰$4.40
熱炒概念股
即時重點新聞

08/04/2026 17:15  《盤後部署》中東局勢緩和恒指曾逼近二萬六，AI概念股急升百度仍落後

08/04/2026 17:32  香港按揭證券公司擬發行數碼債券，規模高達120億港元，有望成全球最大

08/04/2026 16:09  《中國要聞》國務院國資委新設境外國資工作局，下設風險防範處等4個機構

08/04/2026 15:54  【中東戰火】伊朗駐華大使回應收取霍爾木茲海峽通行費：將參照其他水道相關標準

08/04/2026 15:07  入境事務處處長郭俊峯將獲延任至2027年6月30日

08/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近２１６億元，買阿里沽盈富基金

08/04/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】高盛升神華目標一成上調中鋁評級，滙證升比亞迪…

08/04/2026 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８３１６，一周拆息較上日微升至２厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

領展逾15億出售新加坡零售物業，料今年第二季完成交易新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 杭州六小龍首IPO落地本港，群核科技獲摩通建銀國際保薦，與DeepSeek宇樹齊名備受關注新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 王毅明起訪朝鮮兩天，境外國資工作局成立，股匯大漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

學習的意義：選擇權新文章
人氣文章

基金債券攻略．凌風

今日經濟比2024年更明朗？
人氣文章

陶冬天下．陶冬

伊朗戰火令更多中東資金投入港A股？ 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

明知故犯的出軌，是性沉溺導致性慾失控，還是選擇不去控制？
人氣文章

Fashion Feature

Daniel Lee的英倫野心：Burberry 170年傳奇乾濕褸重啟經典！
人氣文章

Art & Living Feature

Art Central 2026 ：幻境與真實之間——精選四間台灣畫廊作品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食安風險｜電飯煲留飯餸易食物中毒，保溫勿超時，醫生警告恐生致癌物
人氣文章
按摩風險｜33歲男子按摩突半身癱瘓腦中風，醫生警告切勿按此位置 新文章
人氣文章
名人保養｜64歲林韋辰腰患復發一度癱瘓暴瘦，康復後分享4招逆齡20年 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/04/2026
領展逾15億出售新加坡零售物業，料今年第二季完成交易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 溫灼培：美伊和解露曙光，金融市場反彈

08/04/2026 11:22

中東戰火

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群

05/04/2026 08:00

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區