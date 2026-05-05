中東戰火 | 伊朗戰火第67天，雙方在波斯灣交火，特朗普稱美國陷「迷你戰爭」

周二（5日）是伊朗戰火第67日，美國與伊朗周一（4日）在波斯灣發生交火，衝突還波及到阿聯酋的石油設施，和位於霍爾木茲海峽的船隻，令持續四周的停火面臨崩潰。

美國總統特朗普在Truth Social發文稱，美軍已擊毀七艘伊朗快艇，但拒絕回應停火協議是否破裂。他形容美國陷入一場「迷你戰爭」，又指戰爭還要持續兩到三周。

美軍中央司令部司令表示，美軍在協助兩艘懸掛美國國旗的船隻通過霍爾木茲海峽時，擊退了來自伊朗無人機、導彈和武裝快艇的襲擊。

伊朗半官方的法爾斯通訊社則稱，美軍艦艇試圖接近霍爾木茲海峽後，伊朗軍方進行了警告射擊。報導稱，伊朗方面動用了巡航導彈、火箭彈和無人機。

與此同時，阿布扎比國家石油公司一艘油輪，在霍爾木茲海峽遭到伊朗無人機擊中。韓國政府亦證實該國一艘貨輪遇襲。

自美國與伊朗近一個月前開始停火以來，阿聯酋亦首次向居民發布導彈來襲警報，並攔截了伊朗導彈。不過，伊朗無人機襲擊了該國富查伊拉港的石油設施，並導致3人入院。

撰文：經濟通國金組

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