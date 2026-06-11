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中東戰火 | 伊朗戰火第104天，美伊連夜互轟，臨時停火名存實亡

11/06/2026

中東戰火 | 伊朗戰火第104天，美伊連夜互轟，臨時停火名存實亡

 

 

　　周四（11日）是伊朗戰火第104天。過去24小時內，美伊爆發了自4月停火協議以來最嚴重的軍事互襲，美軍對伊朗境內多個目標展開大規模報復性空襲，伊朗則宣布封鎖霍爾木茲海峽，美伊臨時停火瀕臨崩潰。

 

　　美國中央司令部表示，在總統特朗普授令下，已於美國時間周三（10日）下午5點15分，展開所謂的「額外自衛性打擊」。據悉打擊目標包括防空系統、雷達以及無人機指揮控制中心。

 

　　特朗普當晚進入白宮戰情室觀看戰況，在場的還有副總統萬斯、威特科夫和庫什納。據報道，特朗普當晚還直接與伊朗官員通話，德黑蘭要求他停止轟炸。

 

　　特朗普表示，美軍使用了49枚「戰斧」巡航導彈打擊了伊朗境內的目標，同時強調轟炸很快就會停止。他強調以色列沒有參與此次行動，如果伊朗不簽署協議，美國明天將再次轟炸。

 

　　分析指，事件凸顯出特朗普對雙方迄今未能達成協議愈發不耐煩。美國在周二（9日）已發動首輪打擊，以報復美軍阿帕奇直升機遭擊落。

 

伊朗：有能力打擊更多美國目標

 

　　在美方打擊開始前，伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述軍方消息人士，伊朗武裝部隊已「充分準備好」應對新的襲擊，並有能力打擊更多美國目標。

 

　　受此番打擊推動，油價大幅上漲，WTI原油繼前一交易日收漲逾2%後，一度上漲2.6%至每桶92.39美元。

撰文：經濟通國金組

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