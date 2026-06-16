中東戰火 | 伊朗戰火第109日，德黑蘭強調最終和平協議須安理會確認

周二（16日）是伊朗戰爭爆發第109日，美國總統特朗普、副總統萬斯與伊朗議長加利巴夫，已正式簽署美伊諒解備忘錄的電子文本，預計將於本周五（19日）在瑞士舉行正式簽署儀式，為結束區內衝突奠定基礎。

不過，伊朗外交部發言人巴加埃當地時間周一（15日）在新聞發布會上表示，伊朗計劃在正式簽署備忘錄當天，同時公布該文件的完整文本及其說明摘要。

他強調，在下階段約60天的談判結束後，最終和平協議須以聯合國安理會一項具有法律約束力，和強制執行力的決議形式予以登記和確認。

特朗普：海峽於周五全面重啟

另據美國高級官員於周一的電話會議中透露，特朗普在與法國總統馬克龍的雙邊會晤中，證實霍爾木茲海峽目前已部分開放。他指出相關人員正在積極搜索及清理早前發現的幾處水雷，海峽將於周五正式簽署協議後全面重啟，並恢復船隻免費通行。

與此同時，特朗普亦全權授權美國海軍立即解除對伊朗港口的海上封鎖。世界各國領導人對該協議表示歡迎。目前至少有17個國家表態，在美伊簽署備忘錄後立即解除對伊朗的制裁。

撰文：經濟通國金組

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