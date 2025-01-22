洪灝專訪 | 淘寶衝擊巨大，港樓價未反映大周期拐點（有片）
22/01/2025
香港零售總銷貨額連續九個月負增長，與之伴隨的，是周遭的「菜鳥」自提點門庭若市。思睿駐香港首席經濟學家洪灝表示，香港正面臨周期的大拐點，零售業、地產業乃至金融業，目前遇到的狀況，樓價仍未真正反映，而政府亦恐意料不及。香港的機會在哪？
去片：https://youtu.be/JJuzEuW3tKw
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22/01/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 23:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2025 16:40
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