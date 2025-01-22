洪灝專訪 | 淘寶衝擊巨大，港樓價未反映大周期拐點（有片）

香港零售總銷貨額連續九個月負增長，與之伴隨的，是周遭的「菜鳥」自提點門庭若市。思睿駐香港首席經濟學家洪灝表示，香港正面臨周期的大拐點，零售業、地產業乃至金融業，目前遇到的狀況，樓價仍未真正反映，而政府亦恐意料不及。香港的機會在哪？

去片：https://youtu.be/JJuzEuW3tKw

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