比拼華爾街－溫傑 | 關稅重挫市場氣氛，Costco回調可吸納（有片）

今是「比拼華爾街」的第一篇文章，感謝《經濟通》給予機會，往後本欄將會持續為大家剖析美股前景。面對近日的關稅戰負面消息，本周筆者會為各位戰友拆局，並分享好市多(Costco)(US.COST)的投資價值。

美國一如預期於當地時間4月2日宣布對等關稅措施，由於力度及覆蓋範圍遠超預期，環球股市頓時受壓。以道瓊斯指數計，上周四及五（4月3日及4日）分別急挫1679點(4%)及2231點(5.5%)。

筆者認為是次關稅將帶來三大影響：

較高且範圍廣泛的關稅稅率令美國出現滯脹的機會大幅上升； 聯儲局貨幣政策前景不明朗（通脹預期上升令短期降息的可能性下降，但若出現經濟衰退，減息幅度則可能增加）； 全球經濟的不確定性提升

短期美股能見度偏低

至於對經濟及股市的具體衝擊力度，則要視未來發展。樂觀情況下，特朗普只是希望取得更多談判上的優勢，經過協商後關稅將下調，或有較多豁免，例如是越南。至於最差的情況是其他國家陸續反制，出現全球貿易戰，例如是中國。國務院關稅稅則委員會公布，對原產於美國的所有進口商品加徵關稅34%。

由於美股後市甚不明朗，大家不宜太進取，建議繼續關注關稅消息及經濟數據。若堅持撈底，應快閃及小注怡情。事實上，隨著經濟前景轉差，預期市場將會下調美股的每股盈利(EPS)預測。以標指為例，市場預測的2025年EPS為約250美元，以過去5年的平均預測市盈率20倍計，指數於5000點(20x250)應有初步支持。但如果EPS被下調，合理值則會相應下降。另外，若估值回落至18倍，標指可能下試4500點(18x250)，預示美股仍具相當幅度的潛在跌幅。

好市多受影響較小

選股方面，受經濟下滑拖累較小的績優股可看高一線，例如是好市多。根據資料，集團是全球第三大零售商，僅次於沃爾瑪(Walmart)(US.WMT)及亞馬遜(Amazon)(US.AMZN)；更是全球最大的會員制零售集團，會員數超過1.3億人（截至2024年7月11日）。基於規模大而會員人數多，令集團能夠透過大量採購降低成本，並以盡可能低的價格銷售商品。在現時美國或全球經濟減速時，大家會對商品價格更趨敏感，可望凸顯其優勢。

集團2025年第二季財季收入高於市場預期，可惜毛利率為10.9%（按年增加5點子，但低於預期的11.2%），令每股盈利稍低於預期，只為4.02美元（預測為4.17美元），股價亦因而於績後溫和受壓。我們之前給予的評級為中性，主要原因是估值偏高，若後市因大市氣氛問題令股價回落，或為分段部署作中長線投資的機會。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

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