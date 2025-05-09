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專訪 | 洪灝：美元弱周期或持續數年，中美談判……（有片）

09/05/2025

　　中美就關稅戰2.0的「破冰」會談將於周六（10日）在瑞士上演，特朗普一邊搶先拋出與英國的貿易協議，另一邊放風稱考慮降低對華關稅。著名經濟學家洪灝接受訪問時就指，美國的迴旋餘地相當小，中國經濟二季度出現明顯放緩是大概率事件。他並預期，美元將進入大周期走弱階段。

 

關稅即使大削至40%，中國也未必接受

 

　　自特朗普4月2日「解放日」至今，中美首次「坐低」面對面接觸在即，但美方能否「拿出談的誠意」，事關中方下一步選擇。即使特朗普最新表態「可能考慮下調對華懲罰性關稅」，洪灝認為，美國的談判餘地非常小，即使將現時145%關稅降至40%、50%，對中國來說也未必接受，況且華府所針對的非關稅貿易壁壘，本就不是通過加關稅能夠糾正。

 

放水助解金融問題，惟冀長期結構改革

 

　　對於潛在的二季度經濟顯著放緩，以及市場認為中美貿易衝突最差情況可以導致千萬失業，他表示，「水肯定是會放的，只是放多放少的問題。」無獨有偶，人民銀行周三（7日）就宣布降準50點子釋放萬億流動性。不過，洪灝指，放水可能解決一些金融上的問題，並活躍股市，但更期待的是通過這一次的機會，針對社福、退休、醫療、教育等進行長期結構性改革，而提振消費的重中之重，就是提高居民收入，「比如在農民退休金後加一個零。」

 

價格勢能累積，美元大周期弱勢或剛啟

 

　　美匯指數從年初的110，早前一度失守98，最新又收復100大關；而離岸人民幣兌美元周三（7日）一度收復7.19關，台幣、日圓等亞洲貨幣兌美元亦齊升。

 

　　洪灝稱，去年底的「特朗普交易」帶動美元大漲，但美元事實上卻淪為今年表現最差的主要貨幣，而這種跟之前的共識相反的交易，隨著愈來愈多的人加入交易，價格的勢能會逐漸增加，預期美元大周期弱勢大概率只是剛剛開始，並可能持續幾年，儘管中間有所反覆。

 

　　立即去片：https://youtu.be/hb-kEYedooc

 

 

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