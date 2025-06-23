比拼華爾街－溫傑 | 中東局勢再惡化，金融股留意PNC（有片）

上周美股三大指數表現牛皮，按周計最終個別發展，其中以道指表現較佳，但升幅亦只有0.2%。整體走勢完全符合筆者早前的判斷，即根據估值及盈利預測作分析，標指升至6000點後動力或會減低，波幅則會增加。

美軍突襲伊朗

值得留意的是，上周末中東局勢再次升溫，減低短期市況發展的能見度，各位戰友務必關注事態發展。事緣白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)於上周四（19日）表示，總統特朗普(Donald Trump)將在兩周內決定是否直接參與以色列與伊朗的衝突，期間會尋求以外交途徑解決伊朗核武問題。消息本令市場的憂慮有所降溫，惟及後特朗普在白宮發表全國講話，指美軍已對伊朗三處核設施作出軍事打擊。他進一步表示「伊朗現在必須實現和平」、「如果他們不這樣做，未來的襲擊將會更加猛烈」。

後市發展視乎伊朗的取態，可惜暫時情況並不樂觀。首先根據媒體報道，當地伊斯蘭革命衛隊強調，美國必須面對嚴厲的懲罰，並表示將打擊美國在中東地區的所有利益。伊朗國家電視台更報道，該地區的每一名美國公民和軍事人員都是合法目標。

霍爾木茲海峽或被封

至於油價方面，伊朗議會認為應該關閉霍爾木茲海峽（全球約五分之一的石油日產量要經過此海峽運輸），但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。而最高精神領袖哈梅內伊的一位顧問亦呼籲關閉相關海峽，以及對美國海軍艦艇進行導彈襲擊。若原油供應受阻，將肯定推升油價，美國經濟及通脹會受衝擊，不利股市表現。

針對是次危機，本專欄仍維持上星期的觀點：由於事態仍在發展，現時實難以準確判斷其對美股的影響，保守投資者可稍作觀望。惟中長線而言，若美股因今次事件而下跌，或為投資者分段部署的好機會，只宜短線，不宜過於進取。

今個星期大家需要留意的焦點包括：

(1)中東戰爭發展

(2)美國聯儲局官員講話，及主席鮑威爾的半年度貨幣政策報告發言

(3)美國5月個人消費物價指數(PCE)

PNC業績穩健

個股方面，部署策略上同樣與上周一致，傾向關注盈利持續增長的優質股，並把握股價回調而分段吸納。今個星期介紹有160年歷史的PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group)(US.PNC)，雖然其首季收入略低於市場預期，但每股盈利(EPS)仍優於市場預測。預期下半年業績將繼續穩健增長（首季EPS是3.5美元，估計第三及四季將分別升至3.9美元及4.0美元，全年則達15美元），基於其走勢相對落後而估值合理，是優質的可取之選。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

*筆者並非證監會持牌人，沒有持有上述股份。

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