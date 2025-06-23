  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

比拼華爾街－溫傑 | 中東局勢再惡化，金融股留意PNC（有片）

23/06/2025

　　上周美股三大指數表現牛皮，按周計最終個別發展，其中以道指表現較佳，但升幅亦只有0.2%。整體走勢完全符合筆者早前的判斷，即根據估值及盈利預測作分析，標指升至6000點後動力或會減低，波幅則會增加。

 

美軍突襲伊朗

 

　　值得留意的是，上周末中東局勢再次升溫，減低短期市況發展的能見度，各位戰友務必關注事態發展。事緣白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)於上周四（19日）表示，總統特朗普(Donald Trump)將在兩周內決定是否直接參與以色列與伊朗的衝突，期間會尋求以外交途徑解決伊朗核武問題。消息本令市場的憂慮有所降溫，惟及後特朗普在白宮發表全國講話，指美軍已對伊朗三處核設施作出軍事打擊。他進一步表示「伊朗現在必須實現和平」、「如果他們不這樣做，未來的襲擊將會更加猛烈」。

 

　　後市發展視乎伊朗的取態，可惜暫時情況並不樂觀。首先根據媒體報道，當地伊斯蘭革命衛隊強調，美國必須面對嚴厲的懲罰，並表示將打擊美國在中東地區的所有利益。伊朗國家電視台更報道，該地區的每一名美國公民和軍事人員都是合法目標。

 

霍爾木茲海峽或被封

 

　　至於油價方面，伊朗議會認為應該關閉霍爾木茲海峽（全球約五分之一的石油日產量要經過此海峽運輸），但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。而最高精神領袖哈梅內伊的一位顧問亦呼籲關閉相關海峽，以及對美國海軍艦艇進行導彈襲擊。若原油供應受阻，將肯定推升油價，美國經濟及通脹會受衝擊，不利股市表現。

 

　　針對是次危機，本專欄仍維持上星期的觀點：由於事態仍在發展，現時實難以準確判斷其對美股的影響，保守投資者可稍作觀望。惟中長線而言，若美股因今次事件而下跌，或為投資者分段部署的好機會，只宜短線，不宜過於進取。

 

　　今個星期大家需要留意的焦點包括：

　　(1)中東戰爭發展

　　(2)美國聯儲局官員講話，及主席鮑威爾的半年度貨幣政策報告發言

　　(3)美國5月個人消費物價指數(PCE)

 

PNC業績穩健

 

　　個股方面，部署策略上同樣與上周一致，傾向關注盈利持續增長的優質股，並把握股價回調而分段吸納。今個星期介紹有160年歷史的PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group)(US.PNC)，雖然其首季收入略低於市場預期，但每股盈利(EPS)仍優於市場預測。預期下半年業績將繼續穩健增長（首季EPS是3.5美元，估計第三及四季將分別升至3.9美元及4.0美元，全年則達15美元），基於其走勢相對落後而估值合理，是優質的可取之選。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

*筆者並非證監會持牌人，沒有持有上述股份。

 

*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

　

【你點睇？】美國空襲伊朗核設施，你認為會否引爆中東核衝突？► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

09879

米高集團

4.560

異動股

00218

申萬宏源香港

1.890

異動股

00858

精優藥業

0.085

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,982.43
    -106.59 (-0.247%)
  • 標準普爾500指數
    不變 6,092.16
    -0.02 (-0.000%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,973.55
    +61.02 (+0.306%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.378
變動率︰+7.330%
較港股︰+10.45%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升94.189
變動率︰+3.448%
較港股︰+1.28%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升51.255
變動率︰+1.240%
較港股︰-0.38%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌510.662
變動率︰-1.064%
較港股︰-0.36%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.750
變動率︰-1.685%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌25.650
變動率︰-1.762%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌114.550
變動率︰-2.102%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.750
變動率︰-2.361%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升154.310
變動率︰+4.334%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升143.400
變動率︰+3.590%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升355.370
變動率︰+3.060%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌327.550
變動率︰-3.795%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/06/2025 17:44 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/06/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/06/2025 17:44 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09879 米高集團
  • 4.560
  • 00218 申萬宏源香港
  • 1.890
  • 00858 精優藥業
  • 0.085
  • 02318 中國平安
  • 51.450
  • 03039 易方達恒指ＥＳＧ
  • 3.612
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 19.460
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.230
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.550
  • 目標︰$44.00
  • 02508 聖貝拉
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.500
  • 00001 長和
  • 49.050
  • 00005 滙豐控股
  • 95.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.800
  • 02318 中國平安
  • 51.450
報章貼士
  • 02039 中集集團
  • 6.160
  • 目標︰--
  • 02600 中國鋁業
  • 5.270
  • 目標︰$5.80
  • 00300 美的集團
  • 76.750
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/06/2025 16:52  《盤後部署》港股成交擴大創三個月新高，炒穩定幣OSL勿錯過

25/06/2025 19:35  【新股上市】傳富衛引入中東主權基金及日本險企兩基投，籌39億

25/06/2025 20:09  順豐(6936)據報擬通過配股及發可轉債，集資最多近44億元

25/06/2025 18:35  《新股上市》周六福暗盤收高近13%，每手賺310元

25/06/2025 18:35  《新股上市》聖貝拉暗盤收高逾22%，每手賺735元

25/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒７４億元，買國泰君安國際沽騰訊

25/06/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】花旗滙證大力唱淡航運股，摩通升新東方至「超配」

25/06/2025 16:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩個月拆息升至１﹒０５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 傳富衛引入中東主權基金及日本壽險公司為基投，籌約39億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會：截至5月南向交易佔港股成交22.5%，港ETF已成沙特最大ETF新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 李強稱對經濟有信心，滬指年內新高，彩票銷售增兩成新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

黃夏蕙否認靠津貼過活 指子女照顧充分 過渡屋為丈夫潘炳烈申請
人氣文章

Shopping What’s On

太古坊Redress期間限定二手店︰大量高質男女裝服飾$50起，本地設計師升級改造系列限量發售
人氣文章

Shopping What’s On

太古坊Redress期間限定二手店︰大量高質男女裝服飾$50起，本地設計師升級改造系列限量發售
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

《色慾都市2.0》中頻頻出現的手袋是它！盤點劇中4大Valextra手袋，成熟知性女性的穿搭法則！
人氣文章

Beauty

「夏日冷氣肌」對策！推薦3款炎夏適用護手霜：美白、滋潤、不黏膩，常待冷氣房的上班族恩物！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

西班牙籍名廚進駐淺水灣古典浪漫餐廳！全新周日地中海Brunch：吃盡鮮甜龍蝦鮑魚、36個月伊比利黑毛豬火腿誠意十足
健康好人生 Health Channel
人氣文章
TVB綠葉雪妮丈夫唐佳墮樓身亡，享年88歲，傳愛妻患胰臟癌疑情緒低落輕生新文章
人氣文章
梨狀肌肌力訓練：紓緩臀部肌肉繃緊，減少下背及膝蓋痛楚
人氣文章
植物性蛋白質｜心臟病死亡風險降低12%？植物蛋白粉5大好處！乳糖不耐症、素食、健身、老年人士最合適 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/06/2025
新股上市 | 傳富衛引入中東主權基金及日本壽險公司為基投，籌約39億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處