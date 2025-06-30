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專訪 | 林本利：分享長期跑贏策略（有片）

30/06/2025

　　港股今年兩度上攻25000點未果，而「五窮、六絕」亦未有應驗，「七翻身」會否反高潮？理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利博士於專訪表示，歷史上2015、2018、2021年三次股災皆在7月引爆，惟今年風險可控，關鍵在於北水動向。他並分享股市長期跑贏貼士，一是夠膽在恒指10倍PE時買入，二是懂得選擇好過恒生指數的股票。

 

專訪 | 林本利：分享長期跑贏策略（有片）

 

歷史三次大跌均於7月上演

 

　　所謂「歷史總是押韻」，即將到來的7月，港股吉凶如何？林Sir統計，2015年、2018年、2021年恒指上演跌幅三成，甚至五成的大調整，皆在7月起步。

 

　　分別是，2015年6月A股闖關MSCI失敗，恒指由4至5月的28000點跌至2016年年初的18000點；2018年特朗普上台，2017年由頭升到尾的恒指因中美角力，自7月起跌跌不休，從歷史高位的33484點一路跌至2020年年初僅剩21000點；2021年「科幻股」狂潮，炒上400元的快手(01024)就如最後一根稻草，恒指7月單月狂瀉近3000點，最終到2022年10月低見14597點。

 

　　那麼今年會不會歷史重演？林Sir大派定心丸，指「我覺得不會」，主因是其關注的大調整「十大先兆指標」中，佔權重最大的「北水」，年初至今都通過港股通流入香港，況且港股處24000點水平，約12倍PE亦不算貴。

 

跌穿10倍PE買入十隻穩贏

 

　　林Sir續稱，港股4月曾試過由24874點高位跌逾兩成至19260點，反而是低吸良機，「過去你夠膽在恒指跌穿10倍PE時入貨，都是一定會贏的」。

 

　　具體策略如何？答案是「起碼有十個八個板塊＋至少持有十隻股票」。他舉例指，本地核心股港交所(00388)、中銀香港(02388)及滙控(00005)；本地綜合企業長和(00001)、太古A(00019)；內銀「快馬」招行(03968)與「巨頭」建行(00939)；科技股騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、美團(03690)、小米(01810)；另加中海油(00883)財息兼收，以及表現不俗的新地(00016)、友邦(01299)、中移動(00941)，只要以高抛低吸的方法，再加上股息，自能跑贏恒生指數升幅！

 

　　立即去片：https://youtu.be/PeQ-EY-dmoI

 

 

　
　

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