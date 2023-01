【洪灝專訪】恒指下站兩萬三 科網股谷底翻倍

「The only thing we have to fear is fear itself」。從去年10月底史詩級抛壓,到短短兩個月後多空極限反轉,面對恐懼,如何超越無常?對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝最近接受《經濟通通訊社》訪問時就建議投資者,要克服「自我保護」的條件反射,勿為市場、情緒左右;他對2023年港股保持樂觀,預期恒指下一站挑戰23000點,龍頭科網股至少較低點翻倍,惟認為今年(或更長時間)難重回歷史高位。





港股仍處於一個「偏低水位」





從14597點(2022年10月31日)到21738點(上周收市位),恒指暴力反彈逾7000點或49%,超越1997亞洲金融危機、2000科網泡沫、08金融海嘯時的熊市反彈極值。升了那麼多,人人皆關心還有多少「水位」,或是否應轉審慎?

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝。(Tim 攝)



有「中國最精準策略師」之稱的洪灝就指,港股過去兩個多月的走勢,反映預期從「極悲觀」修復至「較正常」,但實際仍處於一個「偏低水位」。下一步能否繼續有力上攻、市場信心能否進一步回暖,視乎內地經濟是否有實際起色。



現階段,他仍維持去年10月時上看的23000點,而不急於上修,之後會再評估經濟表現,但總體而言對港股今年全年表現樂觀。





勿忘納指用20年修復科網泡沫





眼見ATMJ(阿里、騰訊、美團、京東)較低位勁彈六七成甚至翻倍,他表示,此波反彈,一是因美國對中概股的審計告一段落;二是中國上月驟然重開,但人們短期傾向宅家避感染高峰,反而對互聯網服務需求大增;三是內地監管政策對互聯網板塊轉為更友好;四是企業利潤(以CPI、PPI差衡量)進入修復周期,此領先指標預示,未來一兩季增長型(如互聯網、房地產、大宗商品)板塊將相對跑贏。



綜合所述,他認為反彈仍未結束,較最低點可上看「至少翻倍(more than double)」。那麼,有無機會重回2021年首季時的創紀錄高位?洪灝話鋒一轉稱,納斯達克2000年的泡沫破滅,用了20年才修復,對於在港的科網龍頭股,「大家應該有個合理預期,而非見到升就瞓身湧入」,因泡沫破滅後重回正常狀態需要三至五年時間,直言港股互聯網板塊「今年無甚可能」重回之前歷史高點。





炒復常概念需看盈利能否跟上





對於其他復常概念又怎麼看?他認為,諸如內銀、濠賭、汽車等仍有水位,但要視乎盈利能否跟上,而非盲目炒炒炒。其中一個觀察指標是往績每股收益 (Trailing earnings per share) 。



他認為,不少復常概念股股價來到現時的位置,EPS愈來愈低,導致PE愈來愈高,甚至2022年很多板塊並無盈利、無現金流,「如果無盈利復甦,很難再繼續炒」,而他現時仍預測基本情境下,中國經濟應朝正常方向復甦,「但復甦的時間可能比各位想象的更長。」



他解釋,中國2021年增長的最大功臣--出口,2022年12月下跌9.9%;佔GDP三分一、帶動上中下游諸多行業的房地產不景;PPI通縮、社零消費縮水、居民存款暴增等等因素,都說明經濟需時復甦,「她不是開車,當我們轉到鎖匙就即刻可以開,而是需要時間、耐心、信念」,可能需到今年第三四季才能看到。

撰文:俞瑾

