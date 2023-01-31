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【專訪】陶冬：拉美醞釀共同貨幣　去美元化添勢（有片）

31/01/2023

　　拉美及加勒比國家共同體峰會近日閉幕，巴西和阿根廷宣布，展開對建立拉美區域貨幣的討論，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，拉美究竟能不能擁有自己的貨幣，現在還是未知數，看來起碼需要一個漫長、曲折的過程。不過去美元化趨勢，已在世界範圍內悄然出現。

 

　　他指，拉美國家，可謂是美元大起大落的苦主。過去幾十年中，幾乎每次美元大幅升值都帶來拉美地區部分國家的債務危機、匯率危機。同時，由於貨幣種類太多，拉美國家之間的貿易和旅行的交易成本很高。有人統計，100美元的貨幣經過在最大六個國家連環兌換後，只剩下74美元了。

 

　　對於巴西總統盧拉和阿根廷總統費爾南德斯發表聯名文章，證實兩國同意商討建立南美洲地區的共同貨幣--「Sur」，西班牙文的意思是「南」，陶博認為，做法讓人想起1951年成型的歐洲煤鋼聯盟，此正是歐盟的雛形，隨後48年，共同貨幣歐元誕生了。

 

貨幣聯盟穩定，需成員國遵守財政紀律

 

　　他提醒，貨幣聯盟得以穩定的關鍵是財政聯盟，需要所有成員國都遵守財政紀律。一個貨幣同盟中，只要有一個國家無視財政紀律，就會帶來貨幣危機，整個聯盟都會遭遇巨大的衝擊；這一點在十年前的歐債危機中已經表露無遺，而這也是拉美貨幣聯盟的軟肋。

 

 

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