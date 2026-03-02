  • 會員
比拼華爾街－溫傑 | 關注中東局勢發展，英偉達可部署第一注（有片）

02/03/2026

　　美國1月PPI升幅超出預期（按月升0.5%，預期升0.3%），加上部分投資者繼續憂慮AI泡沫，上周五（2月27日）美股三大指數均下跌。當中，道指跌1.1%，標指及納指則分別跌0.4%及0.9%。一周計，三大指數亦同樣受壓，跌幅為0.4%至1.3%。

 

　　近日市場焦點肯定是中東局勢發展，美國和以色列對伊朗發動大規模襲擊。消息甫傳出，比特幣價格應聲下挫，美股及港股期貨亦明顯下跌，但當外媒引述伊朗媒體報道，指當地最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）喪生，有投資者認為戰事有望完結，風險資產價格回升。

 

中東局勢仍然緊張

 

　　綜合不同報道，以下消息值得留意：

 

　　－美國中央情報局估計，哈梅內伊身故後，最高領袖將由伊斯蘭革命衛隊中的強硬派人物繼承。

　　－伊朗伊斯蘭革命衛隊就哈梅內伊殉職發表聲明，稱將「嚴懲兇手」，揚言「歷史上最猛烈的進攻行動」即將開始。

　　－伊斯蘭革命衛隊並宣布，禁止任何船隻通過霍爾木茲海峽。

　　－石油出口國組織及盟友（OPEC+）代表表示，原則上同意4月增產石油。

 

　　筆者的觀點是，大家不宜過於樂觀，要繼續留意伊朗的反擊動作，以及事件對油價的影響。整體而言，地緣政治風險高企，未來變化難料。

 

　　華夏基金有非常詳細的分析，以下簡單引述供大家參考：中長期來看，我們認為本次衝突陷入長期持久戰的概率較低，對市場的衝擊偏短期，美國經濟偏弱、美元全球投資者信心減弱，新興市場資金流入依然是大趨勢。

 

　　華夏更將後市分成三階段：

 

　　第一階段（1至4周內）：恐慌定價期，全球市場可能普跌。

　　第二階段（1至3個月）：基本面定價期，市場進一步分化。

　　第三階段（3個月以後）：格局重構期，走勢取決於衝突結局。

 

本周留意就業數據

 

　　另外，本周要留意勞動市場數據、零售銷售及ISM指數等。以2月勞動市場數據計，估計：

 

　　－非農業職位增加6萬個（1月為增加13萬個）

　　－平均工資按月及按年分別增長0.2%及3.6%（1月為增長0.4%及3.7%）

　　－失業率為4.4%（1月為4.3%）

 

英偉達業績優於預期

 

　　個股部分，今次會討論英偉達(US.NVDA)。雖然上季度業績理想，今個季度的指引亦符合預期，但其股價意外地於業績公布後顯著下跌。

 

　　集團上季度（截至1月）收入及Non-GAAP每股盈利為681億美元及1.62美元，優於市場預期的661億美元及1.54美元。分部方面，數據中心收入按季增加22%，主要受惠人工智能需求增加。期內Non-GAAP的毛利率達75.2%，較市場預期的74.5%高出70個基點。進一步而言，集團今季Non-GAAP的毛利率維持於75%的高水平，符合市場預期。

 

　　業績理想而股價下跌，市場有不同解讀，其中包括擔心未來（指2027年及之後，原因是各大企業已公布今年的支出預算）的業務增長。當中的邏輯是隨著四大科技巨頭資本支出大增，現金流已開始顯著轉差，長線或難以維持相關支出的增幅，說明英偉達的收入增長趨勢，或難以避免於中長線（例如2027年）平穩減速。

 

估值水平合理

 

　　筆者認為，未來幾季集團有望維持較快的收入增長，並保持毛利率高企；再加上集團將於今個月的GTC大會宣布新產品或產品路線圖，前景仍然亮麗。估值上，2026年預測市盈率為40倍，屬合理水平，建議進取投資者若投資期達3至6個月，可於現水平先部署第一注。

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
　　
《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

