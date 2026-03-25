陸東專訪 | 看AI：市場知驚就不會爆，對兒子：無需讀書叻，最重要…（有片）

當Anthropic的Claude進入「當前AI-下一代AI」的自我迭代化境，當千人在騰訊大樓外排隊爭養「龍蝦」，某種程度可謂AI愈進化，人類愈焦慮。對於AI泡沫論，「星級分析員」陸東指，當市場完全聽不到懷疑的聲音，方才接近爆煲時。而作為兩子之父，坦言不太在意兒子「讀不讀得成書，入不入到名校」，並相信讀書叻、做事叻、做人叻是「完全沒關係」，但若「三樣都叻，就天下無敵」。

完全無懷疑聲音時，就差不多爆

陸東首先指，AI肯定會取代某些工種，就如70年代內地改革開放工廠北移，令新蒲崗、長沙灣的女工丟了飯碗一樣，枯燥乏味的職業絕對能夠由機器去取代。相反，有些職業則一定要有人做，例如職業治療師、藝術家（AI藝術缺乏人的元素）。

對於AI泡沫論，他表示，不知道科技巨頭資本開資的總槓桿有多高，但要留意有些所謂大銀碼投資，只是口頭說說而已，並非真金白銀拿出來。然而，相比2000年互聯網泡沫時「人人不識驚」，現在的市場會懂得「害怕」。他說，「懂得害怕的話，就不像爆煲的時候」。

他續稱，AI、機器人一路進化，但似乎並無迫在眉睫的大調整，因市場仍有很多懷疑的聲音，「當你完全聽不到懷疑的聲音的時候，就差不多爆」。

讀書叻、做事叻、做人叻沒關係

AI衝擊無遠弗屆，求職社交平台LinkedIn首席執行官早前預言「學歷大貶值」，年輕一代如何自處？陸東就指，自己身為嬰兒潮一代，求學時香港只有兩間大學，學位難求，要「考第一」才有資格入港大，在門外的是大多數；「又唔見我在街邊乞食」。陸東小時入讀傳統名校，但自言對兒子沒有「名校夢」。

他強調，自己相信的一件事很簡單--讀書叻、做事叻、做人叻，三件事完全沒有關係；讀書叻未必代表做事叻，又不代表做人叻，「但是三樣都叻，天下無敵」。

他指，以前在學校考第一、第二那些叻嗎？「和他喝杯咖啡一個小時，話不投機沒火花，完蛋了。」相反，像自己這樣讀書不是很叻的，講時事、講經濟、講地產、講明星，「講甚麼我都可以輕鬆跟你講一兩個小時。」

盡快找到個人興趣，免浪費時間

對於自己的兩個兒子，陸東表示重點是引領方向，甚麼是對，甚麼是不對，「我不會要你做醫生、做律師，關我鬼事，你不要殺人放火就可以了…」

此外，他認為小朋友要盡快找到一樣喜歡做的事。他說，「自己很幸運，很小就知道個人興趣在於財經，不用浪費時間。若到三十多歲還試這樣試那樣，就完蛋了。」

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