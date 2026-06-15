比拼華爾街－溫傑 | 地緣政治降溫利美股，AMD估值偏高宜先觀望（有片）

上周市場焦點主要集中在地緣政治降溫、資金持續流入，以及大型IPO帶動對科技股的情緒回升。以上周五（12日）計，據報美國與伊朗接近達成和平協議，或於G7峰會前後簽署，消息令市場對中東局勢的擔憂明顯減退，避險需求下降，國際油價大幅回落。

當日美股三大指數均上升，道指及標指分別上升0.7%及0.5%，納指則升0.3%。與此同時，紐約期油價格一度急挫超過5%，執筆之時紐油及布油均回落至每桶90美元以下，有助整體市場氣氛回暖。

資金持續流入科技股

資金流方面，根據EPFR Global的數據，截至6月10日的一周內，全球股票基金吸資315億美元，為今年較強的一次單周流入。當中，美股基金已連續11周錄得資金流入，累計174億美元，為去年12月以來最長紀錄。值得注意的是，科技基金單周吸資123億美元，創歷史新高，反映市場仍然看好AI主題，即使板塊短期波動加劇，資金仍持續流入。

個股層面，全球史上最大型IPO－－SpaceX（US.SPCX）上周五於納斯達克掛牌，成為市場焦點。上市價為135美元，當日一度升至176.52美元，最終收報約161美元，升幅逾19%，市值達 2.1萬億美元。SpaceX上市後的表現，反映投資者對衛星互聯網、太空經濟及人工智能(AI)應用的三重預期（亦與其短期內有望納入指數，以及部分投資者只能於二手市場買入等因素有關）。科技板塊（特別是筆者指出的新科技股）雖然短線受債息影響，近月升幅亦可能過急，但資金仍傾向專注相關企業。

今個星期聯儲局議息

本周焦點落在美國聯儲局議息會議，亦是新任主席沃什(Kevin Warsh)上任後首次主持議息。市場普遍預期今次不會加息，重點在於點陣圖更新、通脹風險評估，以及沃什的政策語氣。

上周公布的CPI與非農數據均偏強，市場進一步增加今年的加息預期。若點陣圖顯示官員下調今年減息次數，10年期美債息可能再度上試高位，科技與AI板塊或面臨沽壓。反之，若聯儲局承認通脹回落趨勢仍然存在，並保留下半年減息的彈性，市場短線有望再上衝。

AMD前景佳，惟估值暫過高

今個星期為大家介紹Advanced Micro Devices(AMD)(US.AMD)。其投資邏輯已由「英偉達以外的第二選擇」轉向「AI基建周期直接受惠股」。集團最新一季數據中心收入按年大增，並成為最主要的增長來源，反映中央處理器(CPU)在AI推理與代理式人工智能(Agentic AI)的需求持續提升。

更重要的是其圖形處理器(GPU)業務，集團正逐步成為AI GPU的第二重點供應商。根據資料，集團之前簽下Meta(US.META)的6吉瓦MI450訂單，將於今年下半年開始出貨。有大行預期，集團的AI GPU收入在2027年可達330億美元，按年增長超過一倍。

估值方面，AMD已不再便宜，2026年的預測市盈率達60倍，但在AI基建周期之中，中長線前景仍具吸引力。若往後股價回調，或是分注買入的機會。

筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。



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