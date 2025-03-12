去中心化交易所RabbitX 不持客戶資產 保障資金安全

“Not your key not your coin”（不是你的鑰匙，不是你的幣）RabbitX香港區市場部經理Ricky Ng 指，在加密貨幣投資者圈子中經常流傳這一句說話，意思是沒有自己的加密貨幣錢包，那麼所有加密貨幣也不是真正屬於你。去中心化交易所RabbitX不會直接持有客戶資產，客戶可透過平台開立加密貨幣錢包/連接第三方加密貨幣錢包，在充值後連接交易所進行交易。

RabbitX於2023年創立，創立之時正值加密貨幣熊市，團隊已獲紅杉資本、Crypto.com等大型區塊鏈創投基金投資，私募連同公募合共集資1000萬美元，目前團隊成員大約30人，遍佈世界各地，直至去年正式進軍香港。

2023年除了是RabbitX開拓香港市場的一年外，也是加密貨幣交易所JPEX突然跑路的一年，令香港投資者損失慘重，據指損失金額高達16億元。更早前，曾經是全球第二大的加密貨幣交易所FTX，亦在2022年因為管理層挪用客戶資產而倒閉，涉及金額80億美元。Ricky指不論是JPEX或FTX也是中心化交易所，客戶將資金存在中心化交易所，就存在人為風險，黑客或立心不良的交易所內部人員有意竄改相關資訊，只需繞過內部的審查機制便可。

「唯一能夠解決客戶資金安全問題的方法，就只有從根本解決，即不持有任何客戶資產；去中心化交易所的唯一功能就是交易，不是託管加密貨幣。即使是交易，RabbitX中的每一個交易也會紀錄在區塊鏈，而非只記錄在交易所的後台，不存在任何竄改的機會。」Ricky道出去中心化交易所與中心化交易所的分別。



RabbitX作為去中心化交易所，除了不持有客戶資產，以降低資金被盜或丟失的風險外，連接加密貨幣錢包的智能合約可在區塊鏈中找到，公開透明，智能合約亦經多個審計公司審計，確保智能合約的安全性，包括Cretik, Zellic, Stronghold, ScaleBit及TRAIL of BITS，「使用中心化交易所，等同將資金存放在你不認識的第三者手中，但RabbitX一來不會持有客戶資產，二來整個平台由智能合約驅動，即使明天我們團隊的人全部跑掉，客戶也能取回資產。」

RabbitX考慮到用戶體驗，提供暫時為全球唯一可通過轉數快入金的去中心化交易所。團隊和香港的大型OTC合作，客戶以轉數快付款後，便會在1分鐘內於加密貨幣錢包接收到等值的美元穩定幣USDT，目前平台提供多達100種加密貨幣交易，不論是主流加密貨幣及山寨幣的投資機遇也能捕捉，而且現在在平台交易的成本為零，佣金、燃料費全免。

查看詳情: https://intro.rabbitx.com/etnet



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