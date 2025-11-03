  • 會員
施羅德投資：藉證券化信貸及可換股債券等另類投資，捕捉多「源」收益

03/11/2025

施羅德投資：藉證券化信貸及可換股債券等另類投資，捕捉多「源」收益

 

施羅德投資：藉證券化信貸及可換股債券等另類投資，捕捉多「源」收益

 

儘管市場波動仍存在，整體上宏觀環境仍然支持投資，而某些資產類別應可受惠於特朗普政策的長遠影響。環球貿易衝突、地緣政治衝突加劇、經濟增長乏力、通脹持續、利率高企、脫碳成本以及人工智能 (AI) 革命演變潛在不確定性，都是投資者應關注的因素。

 

施羅德投資多元化資產增長及收益主管Remi Olu-Pitan 表示，美國增長和整體通脹前景仍不明朗，隨著股票及其他資產強勁回升，最具消費能力的20%消費者，其消費能力已因此有所提升。至於這些消費者能否繼續推動美國經濟增長，仍然是未知之數。不過，這一現象凸顯出美國經濟正變得越來越金融化，而這亦帶來風險。

 

在持續波動的市況下，股債市場的相關性將維持高企，分散投資並運用主動型投資方式，以分辨哪些證券與行業板塊具回報潛力，很可能是關鍵所在。

 

揉合不同資產，捕捉多「源」收益

 

Remi指出，按利率敏感度和收益率而挑選優質債券，可提供更穩健的收益來源，同時有策略地增持一些另類收益來源，例如新興市場債券、保險相連證券（ILS）以及證券化信貸產品，與股票和固定收益等傳統資產類別的關聯性較低，有助提供具吸引力的收益水平，並提升投資組合的整體表現。她尤其看好可換股債券，其優勢在於能夠捕捉優質企業的股票升值潛力，同時在市況波動時提供類似債券的保障。

 

施羅德投資：藉證券化信貸及可換股債券等另類投資，捕捉多「源」收益

施羅德投資多元化資產增長及收益主管 Remi Olu-Pitan

 

搜羅主題投資，發掘潛在資本增值機會

 

一些長遠市場趨勢有望成為未來十年全球的主要增長動力。Remi表示，營業利潤率高、自由現金流充裕的環球高增長企業可帶來良好的資本增值機會。企業質素、股東總回報、派息率、估值以及企業管治方向亦是主要考慮因素。 

 

行業板塊方面，人工智能 (AI) 發展與應用熱潮，帶動相關科研支出增加，持續推動美國巨型科技企業盈利增長。近年日本政府及監管機構積極促進企業改革，日企管治日益改善，有助提升當地企業盈利能力及日股的潛在投資回報，估值且具吸引力。在聚焦大型企業之餘，環球小型公司與大型股的關連性較低，可有效同時提升增長並分散投資。此外，受惠於通脹走勢的企業 （如黃金相關行業），亦值得投資者關注。 

 

高瞻遠矚 ，多元分散

 

Remi為施羅德動力收息基金¹的基金經理，基金由三大核心引擎組成：穩健收益來源另類收益來源增長動力元素。環球貨幣政策分歧將有助資產配置，透過靈活地投資於不同的資產類別和行業板塊，投資者可以更有效地應對市場和利率波動，捕捉多「源」收益及資本增值機遇。 

 

施羅德動力收息基金¹致力提供固定派息 (適用於固定收息股份類別²。派息可從資本中支付)³。基金亦期望提供較典型60%股票/40%債券平衡型基金更佳的經風險調整後總回報。想了解更多? 詳情請按此

 

施羅德投資：藉證券化信貸及可換股債券等另類投資，捕捉多「源」收益

資料來源：施羅德投資。

 

主動就是優勢。無論是建立投資組合的韌性、尋找回報機會、創造收益，抑或降低投資組合的碳排放，施羅德投資的專業都能提供高瞻遠矚的視野。

 

投資涉及風險，過往表現未必可作日後業績的準則。詳情（包括風險因素）請參閱有關銷售文件。本資料由施羅德投資管理（香港）有限公司刊發並未受證監會檢閱。

 

 

資料由客戶提供


 
¹ 施羅德動力收息基金是指施羅德環球基金系列 — 動力收息。

² 固定收息股份類別包括美元、港元、英鎊對沖及人民幣對沖A收息MF類別；美元及人民幣對沖A收息MF2類別；美元、港元、澳元對沖、人民幣對沖、歐元對沖、英鎊對沖、日圓對沖A收息MF3類別。 

³ 經理人將就收息股份類別派息。經理人有獨立及絕對酌情權變更派息率及/或次數，惟須向有關股份持有人發出一個月的事先通知。就收息股份類別而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情決定從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致每股資產淨值下跌。所有股份類別派息政策及次數之詳情，請參閱基金銷售文件內的派息政策及次數表。 

 

