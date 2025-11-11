減息周期重啟：攻守兼備的資產配置

由東亞證券主辦的「東亞證券2025投資講座」雲集四位重量級專家為大家深入剖析2025年第4季宏觀策略，從美股港股、宏觀經濟、黃金債券到ETF部署，多角度剖析減息環境下的攻守之道。講者包括東亞證券高級投資策略師陳偉聰、東亞銀行財富管理處投資策略師吳永強、惠理基金管理公司ETF業務高級策略師業務趙善德，以及南方東英資產管理分銷銷售聯席董事李溢琳。

港股：政策與估值優勢

東亞證券高級投資策略師陳偉聰率先引用過去7次減息周期數據，指出經濟衰退時美股三大指數平均負3%，但非衰退期則全數報捷，平均正9%，乃屬「金髮女郎」經濟的較佳情境，預期本輪有序減息可延續股市破頂勢頭。投資者可關注半導體、伺服器、核能發電及雲平台等中上游產業鏈。不過，陳偉聰表示現時美股估值相對偏高，標普500指數全年目標為6,850點。港股方面，中美貿易衝突屬戰術性升級，相對風險低，恒指下行支撐位為24,500點，投資者可以趁低吸納增長股。內地「十五五規劃」聚焦AI硬件、自動駕駛、人形機械人及綠色低碳，利好科技自主及服務消費行業。再者，「反內卷」政策有助上游製造業扭負為正，原材料板塊或會出現盈利拐點。另外，投資者亦需留意，美國減息可帶動人民幣升值，南向資金增持中資權重股，而本港拆息回落則利好地產收租、博彩及公用事業。

宏觀市場解構：減息再啟動下的資產配置

至於宏觀的經濟環境方面，東亞銀行財富管理處投資策略師吳永強分析指，美國未來12個月經濟衰退機率僅33%，中國及歐元區更低至12.5%及25%，溫和減息加上經濟穩定環境利好股市、債市、黃金等資產。儘管中美關稅、歐洲政局及地緣衝突等風險因素浮現，吳永強強調投資者風險胃納有序提升，建議可考慮配置多元資產，如小型股及高收益債。至於國債方面，偏好轉向5至10年的中存續期，投資者可捕捉潛在加快減息所帶來的利好債價潛力。

「黃金」機遇

黃金市場是今年以來的大贏家，惠理基金管理公司ETF業務高級策略師業務趙善德，在講座中深入剖析黃金牛市，指黃金價格連升三年、跑贏股市，過去25年4次黃金牛市平均持續150至360週。趙善德指出今次升市的結構性因素支撐了長期價值，包括各地央行購金成關鍵動力，去美元化需求強勁，以及減息周期降低機會成本，還有避險需求及地緣政治不確定性，皆推動黃金價格。投資者對黃金的興趣持續增加，尤其是購買黃金ETF，能緊貼黃金價格走勢。趙善德預料第四季黃金價格在4,100美元左右波動，50天線亦具參考作用。

科技AI領航 捕捉人工智能大趨勢

南方東英資產管理分銷銷售聯席董事李溢琳指出，今年以來，科技類板塊股份關注度顯著提升，如阿里巴巴等企業，其das端服務的客戶黏性強，訂閱模式為企業帶來的穩定收入，帶動偏重科技應用類的香港恆生科技指數表現。再者，AI技術不僅限於應用類，硬件亦是重要增長領域。李溢琳指投資者若要更集中捕捉高端硬件製造業的話，則可留意內地科創板指數，科創50 ETF涵蓋超過60% AI半導體成分股。投資者亦可以多加留意內地創業板以及中國創新藥業，勢將繼續成為市場焦點，善用ETF更可分散風險、方便交易。

現場超過150位嘉賓參與講座，氣氛熱烈，提問環節踴躍互動。出席者獲贈豐富紀念品，皆滿載而歸。

資料由客戶提供

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票