減息周期重啟：攻守兼備的資產配置

11/11/2025

 

減息周期重啟：攻守兼備的資產配置

 

由東亞證券主辦的「東亞證券2025投資講座」雲集四位重量級專家為大家深入剖析2025年第4季宏觀策略，從美股港股、宏觀經濟、黃金債券到ETF部署，多角度剖析減息環境下的攻守之道。講者包括東亞證券高級投資策略師陳偉聰、東亞銀行財富管理處投資策略師吳永強、惠理基金管理公司ETF業務高級策略師業務趙善德，以及南方東英資產管理分銷銷售聯席董事李溢琳。

 

 

港股：政策與估值優勢 

 

東亞證券高級投資策略師陳偉聰率先引用過去7次減息周期數據，指出經濟衰退時美股三大指數平均負3%，但非衰退期則全數報捷，平均正9%，乃屬「金髮女郎」經濟的較佳情境，預期本輪有序減息可延續股市破頂勢頭。投資者可關注半導體、伺服器、核能發電及雲平台等中上游產業鏈。不過，陳偉聰表示現時美股估值相對偏高，標普500指數全年目標為6,850點。港股方面，中美貿易衝突屬戰術性升級，相對風險低，恒指下行支撐位為24,500點，投資者可以趁低吸納增長股。內地「十五五規劃」聚焦AI硬件、自動駕駛、人形機械人及綠色低碳，利好科技自主及服務消費行業。再者，「反內卷」政策有助上游製造業扭負為正，原材料板塊或會出現盈利拐點。另外，投資者亦需留意，美國減息可帶動人民幣升值，南向資金增持中資權重股，而本港拆息回落則利好地產收租、博彩及公用事業。

 

減息周期重啟：攻守兼備的資產配置

 

宏觀市場解構：減息再啟動下的資產配置 

 

至於宏觀的經濟環境方面，東亞銀行財富管理處投資策略師吳永強分析指，美國未來12個月經濟衰退機率僅33%，中國及歐元區更低至12.5%及25%，溫和減息加上經濟穩定環境利好股市、債市、黃金等資產。儘管中美關稅、歐洲政局及地緣衝突等風險因素浮現，吳永強強調投資者風險胃納有序提升，建議可考慮配置多元資產，如小型股及高收益債。至於國債方面，偏好轉向5至10年的中存續期，投資者可捕捉潛在加快減息所帶來的利好債價潛力。

 

減息周期重啟：攻守兼備的資產配置

 

「黃金」機遇 

 

黃金市場是今年以來的大贏家，惠理基金管理公司ETF業務高級策略師業務趙善德，在講座中深入剖析黃金牛市，指黃金價格連升三年、跑贏股市，過去25年4次黃金牛市平均持續150至360週。趙善德指出今次升市的結構性因素支撐了長期價值，包括各地央行購金成關鍵動力，去美元化需求強勁，以及減息周期降低機會成本，還有避險需求及地緣政治不確定性，皆推動黃金價格。投資者對黃金的興趣持續增加，尤其是購買黃金ETF，能緊貼黃金價格走勢。趙善德預料第四季黃金價格在4,100美元左右波動，50天線亦具參考作用。

 

減息周期重啟：攻守兼備的資產配置

 

科技AI領航 捕捉人工智能大趨勢 

 

南方東英資產管理分銷銷售聯席董事李溢琳指出，今年以來，科技類板塊股份關注度顯著提升，如阿里巴巴等企業，其das端服務的客戶黏性強，訂閱模式為企業帶來的穩定收入，帶動偏重科技應用類的香港恆生科技指數表現。再者，AI技術不僅限於應用類，硬件亦是重要增長領域。李溢琳指投資者若要更集中捕捉高端硬件製造業的話，則可留意內地科創板指數，科創50 ETF涵蓋超過60% AI半導體成分股。投資者亦可以多加留意內地創業板以及中國創新藥業，勢將繼續成為市場焦點，善用ETF更可分散風險、方便交易。

 

減息周期重啟：攻守兼備的資產配置

 

現場超過150位嘉賓參與講座，氣氛熱烈，提問環節踴躍互動。出席者獲贈豐富紀念品，皆滿載而歸。

 

減息周期重啟：攻守兼備的資產配置

 

 

資料由客戶提供

 

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,289.61
    +361.65 (+0.755%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,849.81
    +3.20 (+0.047%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,384.16
    -84.14 (-0.359%)
即時重點新聞

12/11/2025 17:15  《盤後部署》大市連升三日惟成交不高料高位上落，小米撈底時機將至要吼實

12/11/2025 17:48  澳博(00880)第三季純利按年跌91%至900萬元，博彩淨收益跌6.5%

12/11/2025 17:46  騰訊音樂(01698)第三季經調整純利按年增長32.6%

12/11/2025 18:07  【雙１１】小米(01810)：「雙11」全渠道累計支付金額逾290億元人民幣

12/11/2025 13:58  迅清結算引入港交所為策略性股東，港交所陳翊庭：合作具深遠戰略意義

12/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒８６億元，買小米沽阿里

12/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通削小米目標逾一成半，大摩升小鵬目標一成

12/11/2025 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０６，一周拆息較上日微升至２﹒…

人氣文章

新聞>財經熱話

陳茂波：迅清結算引入港交所為策略性股東，可提升投資效率和靈活度新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 國際投資者大會開幕，銀行谷新增貸求客戶借錢，滬指兩連跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 保利廣州豪宅單日銷售破百億，內房再現升勢否極泰來？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
人氣文章

FOCUS

大家樂 | FOCUS | 大家樂盈警「三連」，自救還看網紅化？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

成都米芝蓮現代川菜食府！漢源貢椒油鹵鮑魚、酒釀橙香鵝肝、醉奄仔蟹，滿載花椒香氣的一夜
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

冬日限定美妝盛宴：來自Tom Ford、RMK、Guerlain的節日系列，營造異國浪漫氛圍
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：半年反覆病例、飲食宜忌
人氣文章
護膚品測試 │ 日本雜誌推薦12款化妝水+面霜組合，3款獲A級評價高效保濕不黏膩 1
人氣文章
秋日素湯推介：蟲草花栗子淮山湯，十一月夏意未去，顛覆秋天的感覺！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/11/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
