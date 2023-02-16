工總頒授首屆「香港創新企業家獎」

香港工業總會（「工總」）首屆「香港創新企業家獎」頒獎典禮於今天（2月14日）圓滿舉行，由香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授擔任主禮嘉賓。





以下為得奬者名單：

「香港創新企業家獎」由滙豐冠名贊助，旨在向於業務上獲得突破性創新、具有前瞻性願景及可觀發展潛力，及為社會發展帶來正面影響的創科企業家表示肯定及支持。工總主席查毅超博士在致辭時恭賀得獎的創業家及企業，並表示：「在祖國及特區政府的全力支持下，創科將會是香港開創新局面、實現新飛躍的重要引擎。是次獎項不但對創業家的卓越成就作出肯定，更希望能促進行業領袖之間互相交流與協作，把握大灣區科技合作創新機遇，帶動香港創科及工業等產業蓬勃發展。」





創新科技及工業局局長孫東教授表示，過去三年疫情期間雖然困難重重，但本港創科業界一直努力不懈，以專業精神服務社會，致力尋求以科技克服疫情帶來的種種挑戰。隨著社會逐漸復常，香港能夠再次向世界展示其活力四射的特色。他說：「香港持續是創業和追夢的理想地方。憑藉香港作為國際城市的獨特地位和優勢，香港將鞏固作為連接內地與世界其他地區重要橋樑的角色，從而使創科行業從中受益。」





2022年度「香港創新企業家獎」由來自政界、享負盛名的商界領袖、工業界知名人士及創科界領袖組成的評審委員會嚴謹的評核後，決定授予思謀集團有限公司創辦人暨董事長賈佳亞教授年度大獎。賈教授為香港中文大學終身教授，計算機視覺、智慧與電腦影像學等領域的國際頂尖專家。在過去20多年，他帶領研究團隊開發業內聞名的新一代智慧製造平台、自動駕駛平台、智慧醫療診斷系統等，利用尖端技術推動社會發展。賈教授敏銳地捕捉到全球工業4.0的變革機遇，並在2019年創立思謀（SmartMore），專注於以科創技術引領工業走向高端先進製造，推動數字化轉型和智能化升級。思謀僅用不足18個月躋身獨角獸行列。





獎項獲得滙豐冠名贊助，滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯先生表示：「企業要提升抗逆力及實現長遠增長，必需在過程中持續創新。滙豐作為香港商界的緊密夥伴，很高興能支持香港創新企業家獎，藉此激發更多創新思維，締造新的市場機遇，並建設更美好、更可持續發展的未來。隨著全球各地恢復免檢疫通關，以及大灣區經濟融合持續深化，香港已準備就緒擴大優勢，全速發展成國際創科中心。」





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