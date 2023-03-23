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大新銀行主辦網上講座「港股美股展望 反攻致勝的關鍵時刻」圓滿舉行

23/03/2023

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市場去年飽受多項重磅負面因素煎熬，自去年第四季市況開始反彈，投資者的取向亦有機會轉變。本年第二季即將來臨，是時候再去審視投資策略。由大新銀行主辦及經濟通（etnet）協辦的網上講座「港股美股展望 反攻致勝的關鍵時刻」已於2023年3月8日圓滿舉行，由著名股評人黃國英Alex剖析環球經濟展望、選股及配置策略，為投資者捕捉投資機遇。

市場有不確定因素 但股市似乎依然「硬淨」

最近美國通脹數據未有顯著回落，就業市場亦仍然緊張，經濟似乎比預期中頑強。但另一方面，市場仍然對衰退防備，所以造就債息倒掛情況惡化的現象。債息倒掛通常被理解為衰退的訊號，不過，債息倒掛似乎暫時並沒有對股市造成恐慌性打擊。黃國英認為股市似乎仍然「硬淨」，反映投資者仍在觀望真正衰退的時候，或者估計衰退程度沒預期嚴重。加上不少企業，在經濟逆風時，仍然保持盈利增長，反映其靭性不錯。黃國英預期美國加息空間最多約一厘，相信通脹並不會失控。

視乎市場對宏觀環境預期 適時轉換

市場一時擔心經濟衰退，一時擔心經濟過熱，不同的宏觀環境預期，會利好不同的行業板塊。例如當市場認為利率高企，經濟可以軟著陸，銀行股便會受惠。相反，當市場擔心嚴重衰退而開始憧憬減息時，科網股便會受惠。當中度衰退時，必需品股會成為焦點。而嚴重通脹時，商品股會被追捧。投資者可以按照宏觀經濟階段性變化，投資不同板塊捕捉投資機會，捉緊市場的脈搏。

國企一次性「翻身」 美股走勢比預期好

黃國英指，本港股市會有較長時間維持「炒股不炒市」的狀態。由去年底的15,000點重上22,700點，他形容是民企股的熊市反彈，卻是國企股的牛市重臨。國企股已低迷了一段長時間，多年後卻再次成為投資者寵兒。黃國英續指，市場對大型的民企失去信心，反而憧憬國企會有更多機會參與國家策略性的業務。投資者亦欣賞國企長時間的穩定派息記錄。此外，地方政府的財政問題，若透過出售資產解決的話，國有企業的業務或會被重新估值。例如中石化旗下油站的便利店，便有潛在價值重估的機會。美股方面，美股較難找出投資主題，但黃國英看好整體美國經濟，有不同ETF的主題基金作為選擇，建議盡量避開軟件股。

四大心水及避開三大板塊

黃國英四大心水板塊，包括銀行股、必需品股、奢侈品股及半導體股。他建議投資者避開電動車股（特斯拉及比亞迪除外）、澳門股及軟件股。不論長線還是短線的投資者，都必需時刻留意市場消息，自己進行分析，以及控制風險。

善用全新「美股證券交易App」 盡享迎新優惠

大新銀行早前推出全新的「美股證券交易App」，除提供常見的限價盤和市價盤外，更設有「止蝕限價盤」及「止蝕市價盤」，方便鎖定風險，讓投資者作投資決策時更能得心應手。於6月30日前，全新證券客戶可享「首三個月買賣港股、A股及美股免佣無上限」及「密密Trade現金獎賞高達7,200港元」。大新銀行更提供「限定優惠」予所有報名參加網上講座的客戶，符合指定要求可額外享300港元現金獎賞。


重要訊息：
講座之講者所作之言論純屬個人意見，僅供參考，並不代表大新銀行有限公司立場。除非情況另有所指，否則本資訊並不構成對任何人士提出進行任何證券交易的招攬、邀請或建議，亦不構成對未來任何證券產品價格變動的任何預測。本資訊未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。

投資涉及風險。證券價格可升可跌，有時可能會非常波動，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並非未來表現的指標。客戶在作出任何投資決定前，應參閱所有有關投資產品之銷售文件，以取得包括風險因素在內的詳細資料。客戶如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

以上優惠受條款約束。有關詳情請向大新銀行職員查詢。

 

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