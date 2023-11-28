SimplyStock HK$30月費$0佣金任trade港股A股美股 新證券客戶頭3個月仲有無上限$0佣金優惠

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投資者想增值當前財富，除了要捉緊機遇之外，更重要的是選擇合適的投資產品。很多人或許不知道，在選擇投資於股票與債券之間， 20至29歲的投資者，比重分別為8：2； 30至39歲的投資者，比重分別為7：3。在踏入40歲後，股票與債券的投資比重則為6：4。到了50至60歲，股票與債券的投資比例幾乎各佔五成。由此可見，投資組合會隨年齡增長而變更。股票交易流動性較高，沒有投資年期限制，相對方便隨時調整不同長短期的投資目標。



在金融市場上若要賺取投資回報，經驗的累積亦是投資成敗的因素之一，越早開始認識投資、累積更多經驗，助你邁向成功之路。但投資者亦須基於本身的財政狀況，投資經驗，投資目標及特定需要等而作出投資決定。



現時全球央行加息周期已近尾聲，雖然高利率持續及地緣政治風險升溫，或對股市構成壓力，但過去五十多年來，原因相異的股災不斷發生，道瓊斯工業平均指數及標普500指數仍然在2022年1月，分別創下36952點及4818點歷史新高，而納斯達克綜合指數更早在2021年11月22日創下16212點歷史新高，這與接下來巴菲特的長線投資趨勢相呼應。有股神之稱的著名投資者巴菲特在11歲時就開始投資了，當年他以38美元買入了Cities Services優先股，但在40美元賣出了，結果股價持續上升，幾年後升到200美元，從而讓他了解到投資優質股票的趨勢。



想透過股票市場展開投資旅程和通過長期投資助你策略建立財富？18至30歲年輕投資者可以選擇恒生證券服務推出的SimplyStock1 ，無需登記，只要支付HK$30月費，投資者就可以$0佣金於每月首 HK$300,000 交易金額(或其等值之美元或人民幣)内任trade港股A股美股，唔trade唔收費！新證券客戶頭3個月仲可享無上限$0佣金優惠，亦無平台費或其他隱藏收費，助你抓緊投資機遇。選用恒生證券服務，戶口之間過數快捷方便，隨時可以 trade。



比較不同證券商/銀行佣金優惠

恒生SimplyStock A證券公司 B銀行 參與資格 所有18-30歲客戶自動享有，無需登記 不適用 18-25歲登記客戶 佣金 : 港股 $0 $0 $0 A股 $0 收費 $0 美股 $0 收費 $0 證券保管費(存倉) $0 $0 收費 平台使用費 $0 收費 $0 第三方費用(由政府或監管機構收取)，如交易徵費、印花稅及交易費 收費 收費 收費

(假設每月交易金額為港幣300,000元或以下)



恒生證券新客戶優惠

由即日起至12月31日，新恒生證券客戶2由開戶日起計3個月內，可經網上交易渠道先享買賣港股A股美股無上限$0佣金優惠3（免去SimplyStock月費HK$30！）。投資者可因應市況變動靈活買賣，也可省卻部分投資成本。



此外，新恒生證券客戶2於指定存入期存入港股至證券戶口，市值每滿HK$300,000，可享HK$400現金獎賞，上限為HK$12,000！經「恒生投資快」App或恒生Mobile App認購港股新股，亦可享免手續費優惠。經恒生Digital Banking開立股票每月投資計劃，可享豁免首年手續費優惠。



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註：

¹ SimplyStock收費只限於所有18 至30歲（包括18和30歲）之單名綜合戶口持有人透過其證券戶口（不包括股票孖展戶口）買賣合資格證券（標準費用和收費仍然適用於其他證券交易）。

2 新證券戶口之所有戶口持有人須於開戶日前6個月內未曾持有任何本行證券戶口 (個人/聯名)。

³ 港股或A股$0佣金優惠適用於所有港股及「股市互聯互通證券」之買賣交易，而每單交易不設最低交易金額。「股市互聯互通證券」是指可於滬港通／深港通北向交易並於上海證券交易所及/或深圳證券交易所上市之A股/交易所買賣基金 (ETF)。



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此推廣適用於身處香港人士。



重要風險警告：

投資者應注意投資涉及風險，證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。

投資者應注意投資於不同人民幣證券及產品涉及不同風險（包括但不限於貨幣風險、匯率風險、發行人／交易對手之信貸風險、利率風險、流動資金風險等（如適用））。投資於股市互聯互通北向交易的證券的主要風險包括：

• 當有關額度用盡時，交易將會受到限制或被暫停。

• 北向交易只有在兩地市場均為交易日時才會開放。投資者應該注意北向交易的開放日期，並因應自身的風險承受能力決定是否在北向交易不開放的期間承擔證券價格波動的風險。

• 當某一證券被調出北向交易合資格證券範圍時，該證券只能被賣出而不能被買入。

• 若要將本地貨幣轉換為人民幣作投資，將需承受匯率風險。

外地證券具有與本地市場證券一般沒有關連的其他風險。外地證券之價值或收益(如有)可能較為波動及可能因其他因素而遭受負面影響。持牌人或註冊人在香港以外地方收取或持有的客戶資產，是受到有關海外司法管轄區的適用法律及規例所監管的。這些法律及規例與《證券及期貨條例》(第571章) 及根據該條例制訂的規則可能有所不同。因此，有關客戶資產將可能不會享有賦予在香港收取或持有的客戶資產的相同保障。

而所載的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。 投資者不應只單獨基於本資料而作出任何投資決定，而應詳細閱讀有關之風險披露聲明。

免責聲明：在此提供的市場資料僅供一般資料及參考之用，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見、要約、招攬或建議投資於此資料內所述之任何證券或投資項目。所載資料乃根據恒生認為可靠的資料來源而編製，惟該等資料來源未經獨立核證。此資料所表達的預測及意見可作修改而毋須另行通知。恒生不會就使用此資料內所載任何市場資訊而負責或承擔任何法律責任。投資者須自行評估相關資料的相關性、準確性及充足性，並作出彼等為該等評估而認為必要或恰當的獨立調查。恒生並無就其中所述任何投資是否適合或切合任何個別人士的情況作出任何聲明或推薦，亦不會就此承擔任何責任。



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