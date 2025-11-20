  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

受惠 AI 新經濟與減息趨勢下的五種投資

20/11/2025

「雙十一」傍晚，「黃師傅」和財經評論員何啟聰 (Ivan Ho)，與多位 ETF 專家討論 2026 年 AI、機器人等新經濟形勢如何影響資金部署。

 

2025 年香港新股市場活躍，截至 11 月逾 80 隻新股上市，但抽新股未必中簽獲分配；另一方面，不少新股首日即錄得升幅，中簽的投資者多即日沽出，唯優質股上市後往往持續上漲，短期獲利或反而錯失長線上升潛力。

 

輝立証券及輝立資本管理董事黃瑋傑表示，公司推出全港首隻新股主題 ETF(2835)，主要追蹤由 Solactive 編制的香港新股指數，按市值、流動性及上市 3 年 為 限篩選 50 隻新股。指數每季調整，並每月更新，成分股隨新股市場趨勢變化。 港交所目前處理上市申請近 300 宗，來自 AI 等新經濟行業的新股將帶動這隻 ETF 的中長期升值潛力。

 

受惠 AI 新經濟與減息趨勢下的五種投資

 

金價見頂？ 更多資金流入實物黃金 ETF

 

惠理基金 ETF 高級策略師趙善德指出，近期金價回調，只是黃金半年升幅近千美元、引發獲利沽盤所致。目前宏觀環境與過去有別，推動金價的主要因素包括全球減息預期、各國央行加大黃金儲備、以及「去美債化」趨勢。若美國經濟轉弱、聯儲局進一步減息或市場對主權債務信心下降，也可能支持金價，金價長遠樂觀。黃金的避險特性，加上 ETF 的便捷安全及較低管理成本，使更多投資者過去幾年轉向黃金 ETF，顯示市場情緒逐漸取代央行購金成為主要動能。

 

惠理價值黃金 ETF(3081) 可在交易所買賣，亦可作抵押。輝立証券為該 ETF 提供 7 成按值。

 

受惠 AI 新經濟與減息趨勢下的五種投資

 

(CAPTION) 惠理基金推出貨幣市場 ETF，管理費低至 0.15%，不設鎖定期。

 

預測股息率選股，避高息陷阱

 

華夏基金(香港)副總裁李星宇指出，傳統投資者容易誤判高息股，往往只看過往派息紀錄，忽略公司基本面或一次性派息風險。華夏基金全港首次引入「分析師派息預測機制」，疊加股東權益報酬率為選高息股準則，改造華夏亞洲高息股票 ETF(3145)，主打每月派息、約 8% 年化股息率。

 

該 ETF 結合分析師預測，兼顧成分股的股息率與增值潛力；從亞太區篩選的股票設行業、貨幣與國家上限，避免過度集中，且更容易選出達平均 8% 股息收益率的股票。

 

與恒指、標普及納指相比，該 ETF 的策略波動率明顯較低；歷史派息約 9.6%，實際目標最低派發年化 8%。  

 

受惠 AI 新經濟與減息趨勢下的五種投資

 

「軟硬」科技兼備，兼顧風險分散與效益

 

不少企業已拓展 AI、雲計算、自動駕駛等業務領域，盈利能力提升，但 AI 贏家不易預測，因此以指數產品分散風險更理想。南方東英銷售及產品策略部副總裁李溢琳建議，投資者可結合個股與 ETF 布局。

 

南方東英恒生科技指數 ETF (3033)，成分股包括軟科技(如雲端、AI 應用、互聯網平台)有穩定現金流與用戶黏性高的企業；硬科技(半導體、晶片、設備)則由內地及 A 股企業主導。對應 A 股市場的科創 50 ETF(3109) 和創業板 ETF(3147) 可分別捕捉半導體與新能源主題。

 

因應 AI 晶片與 HBM 記憶體熱潮，南方東英亦推出韓國科技股 ETF，如三星電子(7747)與海力士(7709)的兩倍槓桿產品。

 

受惠 AI 新經濟與減息趨勢下的五種投資

 

Covered Call ETF 波動市況中創穩定收益

 

因應過去十年港股波幅大，未來市場不確定仍存的市況下，Global X ETFs 於 2024 年 2 月起陸續推出恒指 (3419)、國指 (3416)及科指 (3417)備兌認購期權 (Covered Call) 主動型 ETF。

 

Global X ETFs 業務發展吳翊婷解釋，Covered Call 策略適合應對橫行或波幅較大市況，目標為投資者提供每月派息及獲取穩定現金流。一般來說，股市下跌，期權金雖不能全面抵消跌幅，但提供部分保護；若股市上漲，雖有機會跑輸大市，但收到的期權金仍可為投資人帶來正回報。

 

此外，Global X 亦發行香港上市美股 Covered Call ETF，納指 (3451) 及標普 500(3415) Covered Call ETF，在香港掛牌的 ETF 在派息層面，相對於美國掛牌可免繳 30% 股息預扣稅，吸引長期投資者，以因應不同市場的投資需求。  

 

受惠 AI 新經濟與減息趨勢下的五種投資

 

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

17.000

異動股

08305

聖唐控股

0.570

異動股

02076

ＢＯＳＳ直聘－Ｗ

80.700

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 17.000
  • 08305 聖唐控股
  • 0.570
  • 02076 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
  • 80.700
  • 02533 黑芝麻智能
  • 20.180
  • 01167 加科思－Ｂ
  • 7.930
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.720
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.080
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 68.000
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.950
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.130
  • 09992 泡泡瑪特
  • 201.400
  • 01347 華虹半導體
  • 78.000
報章貼士
  • 03931 中創新航
  • 29.220
  • 目標︰$35.50
  • 06881 中國銀河
  • 10.620
  • 目標︰$12.50
  • 02076 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
  • 80.700
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/11/2025 12:45  《午市前瞻》港股流動性趨緊恐試25700點，內地合併潮反映券商「大食細」格局

20/11/2025 12:10  傳內地擬推房貸貼息，恒指逆轉跌勢半日反覆收升37點報25867

20/11/2025 12:03  領展中期可分派總額跌5.6%，每基金分派減5.9%至126.88仙

20/11/2025 12:17  莎莎國際(00178)中期純利升54.8%至5015.7萬元，中期息增至1.15仙

20/11/2025 12:29  太興(6811)發聲明指遭網絡攻擊，電子現金券暫無法使用，未有跡象顯示顧客資料外泄

20/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒９１億元，買小米沽盈富基金

20/11/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】快手績後遭削目標野村劈近一成半，信証大升晶片股目標

20/11/2025 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１３，隔夜拆息較上日升至１﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 內地券商再迎重組券商股齊報喜，據報內地推購房貸款貼息內房飆升新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普當政 | 特朗普簽署法案，批准公開愛潑斯坦案文件新文章
人氣文章

新聞>中國故事

京城近觀｜從被捧到被罵，「人民咖啡館」熱度降溫 新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

大家樂 | FOCUS | 大家樂盈警「三連」，自救還看網紅化？
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜姚浩然：下周留意騰訊等重磅業績股！恒指續橫行？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

Situationship的年代：不確立關係，是對愛情覺醒抑或自我逃避？
人氣文章

Fashion

Lyst Index 2025 Q3報告出爐：Quiet Luxury仍是時尚主流？COS毛衣、Saint Laurent與The Row Loafer成大熱單品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
小雪節氣養生攻略｜防寒補腎、手腳冰冷食療推薦：當歸生薑羊肉湯、冬蟲草鮑魚瘦肉湯
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！
人氣文章
經濟寒冬易爆抑鬱症｜中醫針灸解鬱三部曲，4招預防情緒病復發 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 17:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 17:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/11/2025
異動精選 | 內地券商再迎重組券商股齊報喜，據報內地推購房貸款貼息內房飆升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區