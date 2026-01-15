  • 會員
低利率週期下分紅險備受青睞：中國平安優勢在哪

15/01/2026

低利率週期下分紅險備受青睞：中國平安優勢在哪

 

在當前中國內地銀行存款利率較低的環境下，分紅型保險因其相對吸引的保單收益率，迎來了顯著的發展機遇。分紅險的核心理念是｢風險共擔，利益共享｣，保險公司將其經營成果以紅利形式分配給投保人。

 

這種模式在低利率環境下尤其具有吸引力，因為儘管保證收益率較低，但額外的紅利分配為客戶提供了分享投資收益的機會，滿足了客戶對長期保障和資產增值的需求。

 

對於保險公司而言，提供浮動收益的分紅險有助於減輕負債壓力，促進企業的長期穩健發展。因此，分紅險成為險企應對宏觀經濟變化的重要策略之一。

 

2025年上半年，平安分紅險的規模保費達到499.20億元人民幣，同比增長40.9%，在壽險及健康險業務規模保費的佔比提升至12.8%，同比增長40.7%。

 

穿越週期的穩健投資表現確保持續穩定紅利分配

 

平安分紅險的分紅實現率在不同年份雖有波動，但長期平均保持在90%以上。平安的保險資金投資業績穩健，專業投資團隊在不同經濟週期中均能為客戶提供長期價值，確保了紅利分配的可持續性。

 

截至2025年9月30日，保險資金投資組合規模已經超過6.41萬億元人民幣，前三季度的非年化綜合投資收益率5.4%。平安投資組合近10年平均淨投資收益率5.0%；近10年平均綜合投資收益率5.1%。

 

2025年上半年，股票資產在投資組合中的比例提升至10.5%，其中65.3%的股票投資被配置到OCI會計帳戶。這種策略不僅避免了短期市場波動對利潤表的影響，亦可優化資產結構。通過提高股權資產配置比例，鎖定長期價值，以高股息資產如銀行股作為長期戰略投資，提高分紅險的穩定分配能力。

 

保險與醫療養老生態的深度融合滿足客戶真正需求

 

平安分紅險的另一大優勢在於依託集團｢綜合金融+醫療養老｣的戰略實施。平安推出的分紅產品，整合集團資源，為客戶提供｢保險+醫療健康｣服務。投保客戶達到一定標準後，即可享受平安的醫健服務，包括家庭醫生服務和養老社區服務對接等。

 

在中國老齡化問題日益突出的背景下，養老壓力巨大。平安分紅險通過增加靈活領取選項，並對接養老社區服務，幫助客戶提前規劃養老生活。假設40歲的投保人購買了分紅型養老險，退休後不僅能夠獲得定期養老金，還能享受額外的分紅收益，從而更好地承擔家庭責任。

 

平安是國內最早一批經營分紅險的企業之一，多年的積累使平安在銷售管理、投資運作和運營服務方面形成了成熟的體系。業務同時憑藉科技賦能，進一步鞏固市場地位，包括通過智能算法預測紅利分配，利用區塊鏈技術實現分紅記錄的透明化，以及借助數字化服務提升客戶體驗。這些創新不僅提高了運營效率，還增強了客戶對平安的信任感。

