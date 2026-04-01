順豐同城(09699)2025年收入增長45%淨利潤翻倍 勝市場預期

順豐同城(09699.HK)公布截至2025年12月底止全年業績，收入按年升45.4%，至228.99億元 (人民幣‧下同)，勝過市場原先預期的222.65億元，創歷史新高；公司擁有人應佔淨利潤2.78億元，按年升109.7%；經調整淨利潤按年增長184.3%，至4.15億元，較市場原先預期約3.08億元多34.7%；經調整淨利潤率達1.8%。每股基本盈利0.31元。不派息。

順豐同城是次業績包括收入、毛利、淨利潤、經調整淨利潤及經調整淨利潤率等各項數據均創歷史新高；公司將去年收入增長歸因於餐飲外賣及即時零售行業需求推動訂單規模快速提升；公司與客戶合作持續深化、業務結構持續向好；以及公司持續加強下沉市場覆蓋（順豐同城為全國近2,400個市縣的商家提供全場景服務，其中下沉縣域覆蓋超1,400個）及強化全場景配送能力，吸引更多優質客戶所致。平台上的年活躍商家規模同比增72%，達112萬。

2025年，順豐同城面向商家的同城配送服務收入107.01億元，按年增60%；公司繼續把握流量平台積極佈局即時零售的行業趨勢，深化與各大流量平台合作。順豐同城不僅在訂單高峰期為餐飲外賣及即時零售平台提供彈性運力補充，同時也作為即時配送物流基礎設施，為更廣泛及多樣化的流量平台提供高效且具有性價比的端到端解決方案，全面覆蓋直播電商，商超小時達，私域零售等本地生活多種到家場景。

順豐同城以其靈活彈性的全國性運力網絡為頭部客戶交付了高質量的履約表現，繼續贏得頭部客戶的長期信賴，多個頭部客戶合作市佔率持續提升、保持領先，新增合作門店超7,900家；合作連鎖品牌數量及佔比持續提升，優質客戶收入貢獻佔比提升，去年與星巴克、麥德龍等多個不同行業的品牌商家達成合作。

順豐同城積極佈局即時零售行業生態，不僅與區域型頭部連鎖商超客戶共同探索「前置倉+同城即時配送」的一體化解決方案創新合作模式，更與多個頭部閃電倉、傳統零售行業連鎖品牌、垂類平台等客戶達成合作，2025年商超行業配送收入按年增長超80%，全國頭部連鎖商超合作份額及承接門店數量快速提升。同時，美妝、數碼、服裝等非餐飲品類保持穩健增長。

面向消費者的同城配送服務收入27.66億元，按年增13.7%；此方面收入增長與公司優化獲客策略有關，活躍消費者規模因而持續擴大，至逾2,606萬人。

最後一公里配送服務收入94.32億元，按年增42.4%；主要得益於公司持續打磨末端履約能力，豐富末端產品矩陣，與主要客戶加深網絡融合及業務協同，各項合作業務平穩提升有關；公司積極承接主要客戶電商件最後一公里配送業務，以更具性價比的彈性運力網絡組織形式，助力客戶滿足更廣泛的電商物流需求，包括電商件集收集派、電商退貨件上門攬收等，去年電商件收入及訂單量翻倍提升，帶動業務規模增長；作為彈性運力補充承接節假日、電商大促等物流高峰期的攬收需求，同期攬收環節支持服務收入及訂單量均實現翻倍增長；及在新場景探索上，公司積極開拓同城轉運及接駁，大件配送等業務，並持續提升下沉市場最後一公里業務覆蓋及能力，期間下沉市場最後一公里服務收入同比高雙位數增長。

順豐同城作為擁有覆蓋全國的彈性騎手運力網絡，搭配其無人配送網絡布局作為現有騎手運力的重要補充，善用技術作為其業務核心競爭優勢，除了在全業務鏈條深化運營數字化與AI決策智能化外，去年更構建並規模化落地了覆蓋多場景的AI智能體應用體系，圍繞營銷、應答、審核、數據與研發等關鍵環節展開，全面賦能運營提效與服務升級。此舉相信將有助順豐同城承接更多全渠道訂單，尤其是令公司繼續在即時零售需求所帶動即配訂單高增長大環境中突圍而出。

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