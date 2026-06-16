東亞證券講座：2026市場深度分析

由東亞證券舉辦的《東亞證券2026投資佈局與市場深度分析》投資講座，邀請多位專家深度剖析最新市場動向，涵蓋宏觀經濟、港美股市、外匯前景及高息與金銀策略，助投資者全面部署。

美股AI領漲 港股關注海外銷售與科技製造

東亞證券高級投資策略師陳偉聰指出美股近期由AI主題領漲，科技巨頭加大資本開支深化AI應用，為股市提供基本面支撐，但投資者需警惕通脹及高債息引發的估值回調風險。

港股走勢則受內地宏觀數據疲弱拖累，恆生科技指數因偏重傳統消費股而落後。不過，內地高科技製造與出口（如半導體、PCB板）依然強勁。陳建議投資者可優先關注具海外銷售能力的科技股、電力設備及有色金屬。具AI變現潛力的大型科網股（如阿里巴巴、百度）可趁低留意，對純消費類科技股則保持謹慎。全年恆指目標暫維持於 29,000 點。

陳偉聰：美股受惠科技巨頭加大資本開支深化AI應用

全球經濟分歧 短期美元強勢、看好澳元人民幣

東亞銀行財富管理處投資策略師吳永強表示，全球經濟表現出現分歧，美國製造業具韌性，歐英受衝擊較大。儘管近期油價上升引發市場對重演1970年代能源危機的憂慮，但吳認為，隨着能源結構日益多元化（如電動車普及），油價上升對通脹及經濟的實際衝擊，或難以達到當年引發全球衰退與滯脹的程度。

隨著減息預期降溫，短期內美元走勢將維持強勢並預計今年第三季才微幅回落。外幣方面吳則相對看好澳元及人民幣。吳指出澳洲受惠於逾 4% 高息優勢及大宗商品價格高企；中國則因為出口數字及首季 GDP 表現強勁，受外部能源衝擊較小。至於日圓，若要重拾強勢，仍需依賴日本央行啟動加息以收窄日美息差。

吳永強：減息預期降溫，短期內美元將維持強勢

善用高息與備兌期權 ETF 鎖定穩定現金流



恒生投資 ETF 銷售主管凌子敬介紹了投資者如何透過備兌期權（Covered Call）ETF及高股息 ETF以獲取穩定現金流。凌解釋備兌期權 ETF 透過持有資產並賣出期權賺取期權金，主打每月派息，較適合橫行或微升市況，跌市時亦能為投資者提供防守緩衝。但凌提醒投資者在投資此類別備兌期權 ETF大升市時則會犧牲部分上漲空間。若投資者希望保留資產潛在升幅並純粹追求高息，凌指出高股息 ETF 可能是較佳選擇。

凌子敬：備兌期權（Covered Call）ETF及高股息 ETF

靈活運用貴金屬窩輪 部署黃金白銀



法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹分析，投資者可考慮透過「窩輪」（認股證）部署黃金與白銀的走勢。貴金屬窩輪入場費相對較低，且不設補倉機制，最大損失僅限本金，並容許投資者作雙向投資。

蔡提醒投資者入場前需釐清後市方向、投資時長及風險承受能力，並比較不同條款以選擇合適的窩輪。同時，投資者應挑選開價質素佳、流通量穩定的發行商。蔡亦提醒，投資貴金屬窩輪需留意三大風險：港元結算與美元計價之間的匯率風險、無法覆蓋全球24小時波幅的交易時間限制，以及直接影響輪價的引伸波幅變化。

蔡秀虹：以認股證部署黃金與白銀走勢

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