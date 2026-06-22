海清智元（01392）今掛牌一度高開三倍 深耕AI嶄新賽道獲市場關注

被譽為中國「多光譜AI第一股」的海清智元（01392）今日（20日）正式於港交所主板掛牌，民銀資本、浦銀國際為聯席保薦人。該股全球發售8,516.25萬股H股，招股價7.2元，預計所得款項淨額約5.37億元。海清智元在招股階段獲市場資金熱捧，其公開發售部分接獲25.26萬人認購，超額認購7,180.21 倍，一手中籤率2%，以「頂頭鎚」入飛也未能穩中。該股掛牌日股價造好，開報29元，較招股價7.2元，升21.8元或302.8%。其後該股最高曾見30元，以一手500股計算，投資者每手賬面最多曾經賺11,400元。海清智元成功上市，顯示了投資者對於能解決實際物理世界痛點、具備「軟硬一體」能力的 AI 企業，展現出極高的付費意願與估值認可。

海清智元是一家中國多光譜AI技術企業，是該板塊的龍頭企業之一，主要從事多光譜AI模組、多光譜AI感知終端，以及基於自研大模型的解決方案。公司產品及服務主要應用於智慧城市、工業安全、智能駕駛及物聯網等場景，業務結合感知硬件、算法技術及行業應用，具備一定差異化優勢。

市場認為，多光譜AI屬於感知智能與人工智能融合的細分賽道，相關技術在複雜環境感知、智能識別及安全監測方面應用潛力較大。隨著下游市場對高精度監測及自動化管理需求持續增加，海清智元切入的市場有望保持增長空間，為公司後續擴展提供支持。

根據招股資料及市場研究顯示，海清智元在中國多光譜AI市場具領先地位。按去年收入計，公司在中國多光譜AI公司中排名第一，市場份額為3.3%；在中國多光譜AI大模型服務市場則排名第一，市場份額為23%。公司在細分市場已建立一定品牌及技術優勢，為其上市後的業務擴張提供有利基礎。

業績方面，市場資料顯示，海清智元近年收入增長明顯，2023年收入約1.17億元人民幣，至2024年增至約5.23億元人民幣，2025年進一步增至約6.69億元人民幣，反映公司業務規模持續擴大。隨著多光譜AI大模型服務逐步商業化，市場對其未來增長動能亦有所期待。

海清智元集資所得將主要用於加強研發能力、擴大產能、推進市場拓展及補充一般營運資金。對於處於成長期的科技企業而言，相關資金有助加快產品迭代及商業化步伐，亦有望進一步鞏固其在細分賽道的競爭力。

整體而言，海清智元作為多光譜AI領域企業，兼具技術題材、細分市場地位及成長故事，上市後有望憑藉資本市場資源加速拓展，成為市場持續關注的科技新股之一。

【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票