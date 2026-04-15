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合規企業級穩定幣USDGO流通規模突破1億美元

15/04/2026

合規企業級穩定幣USDGO流通規模突破1億美元

 

• USDGO上線約兩個月，流通規模突破1億美元，彰顯OSL集團合規穩定幣的高效商業化運營實力

• 高盛穩定幣儲備基金STBXX及貝萊德代幣化基金BUIDL，成為USDGO儲備金管理底層資產

• USDGO生態聯盟GO Alliance將升級為穩定幣行業聯盟Stable Alliance，服務更廣泛的企業與生態

 

香港，2026年4月15日 - 全球穩定幣支付及交易平台OSL集團（HKEX:863）（下稱OSL）今日宣布，合規企業級穩定幣USDGO的流通規模已突破1億美元，最新規模已達1.3億美元，其儲備資產亦新獲得了高盛旗下基金的支持。這既是OSL合規穩定幣戰略布局中的一項重要里程碑，也彰顯了OSL在穩定幣運營、分發與生態建設方面的能力與成效。

 

USDGO是一款受美國聯邦監管的穩定幣，與美元1:1錨定，由包括現金、短期美國國債等在內的優質流動資產，在符合GENIUS Act的監管框架下提供1:1的儲備支持，並接受嚴格的第三方審計。USDGO由美國首家受聯邦監管的加密銀行Anchorage Digital Bank N.A.擔任發行方，OSL爲其品牌運營及分銷方。

 

USDGO於2026年2月10日正式上線，首批向市場注入5000萬美元流動性；上線約一個月後，其流通規模突破6800萬美元，並於上線約兩個月後進一步突破1億美元。

 

USDGO的儲備金資產來源目前也已更加多元化。繼此前通過貝萊德的代幣化基金BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund（BUIDL）持有高質量美元流動資產後，高盛旗下的穩定幣儲備基金Goldman Sachs Stablecoin Reserves Fund（STBXX）亦已成爲USDGO的最新儲備資產來源。

 

OSL集團執行董事兼首席執行官Kevin Cui說：

 

「USDGO流通規模突破1億美元，並獲得高盛旗下基金充實儲備資產，是市場對OSL集團穩定幣運營能力的一次充分認可。未來我們亦將繼續投入合規穩定幣支付與交易的生態建設，進一步提升OSL的穩定幣高效落地商業化運營實力。」

 

與此同時，OSL亦正式宣布，將此前發起的USDGO生態聯盟GO Alliance，升級成為全球穩定幣行業聯盟Stable Alliance。作為一個由各方商業機構組成的開放行業同盟，Stable Alliance 承諾進一步加強全球穩定幣行業的生態建設，旨在與業界共同推動合規穩定幣從鏈上流通賦能實體經濟的價值釋放。

 

自USDGO上線以來，OSL持續在市場接入、合規使用、功能支持與夥伴激勵等方面拓展布局，並通過夥伴計劃提供持幣激勵，提升USDGO在不同環境中的可用性與適配度。OSL亦已搭建起包括合規法幣與穩定幣出入金通道Banxa、一站式穩定幣跨境支付與結算平台OSL BizPay，和全球合規穩定幣交易兌換樞紐OSL StableHub在內的基建閉環，爲市場提供了一整套合規高效，並且具有流動性深度的穩定幣支付解決方案，讓USDGO能夠在這一生態系統內真正成爲支持實體經濟運作的「數字血液」。

 

業務應用案例一：跨境支付與小幣種結算優化

 

在跨境支付領域，某全球支付服務商已率先通過OSL BizPay及其渠道合作夥伴，實現了非洲本地貨幣收款與 USDGO的無縫銜接。該方案針對傳統跨境結算中高匯率風險、跨時區轉賬盲點以及長達3至5個工作日的結算周期等痛點，提供了確定性的解決方案。依托USDGO的即時清算能力與法幣通路，企業得以在覆雜的金融環境下實現小幣種全球匯款的即時處理，顯著提升了跨國資金周轉的安全性與透明度。

 

業務應用案例二：機構級閒置資金管理與效率提升

 

與此同時，USDGO的生態優勢也吸引了資管機構的深度參與。某資管機構通過USDGO成功解決了閒置頭寸的管理難題。此前，該機構面臨短期數字資產與美元閒置資金使用效率低下的挑戰；通過接入OSL的機構級深度流動性池及合規銀行渠道，該機構實現了數字資產與法幣間的零滑點兌換。在嚴格的聯邦監管與月度審計框架下，該機構不僅確保了資產的高流動性，更將閒置資金的使用效率及潛在收益率提升了3至5倍，實現了資產配置的最優解。

 

通過OSL的合規生態閉環與夥伴激勵計劃，USDGO的長期願景是幫助全球企業告別碎片化支付，實現即時、合規、高效的跨境資金流轉，並通過使用USDGO釋放大量企業沈澱資金，提高資金使用效率，優化財庫管理能力，改善投資回報率。

 

關於OSL集團

OSL集團（港交所：863.HK）是全球穩定幣支付及交易平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。如欲取得更多資訊，請聯繫OSL媒體關係團隊：media@osl.com

 

免責聲明

本文僅供信息參考之用，並不構成，也不得被解釋爲購買、出售、認購或以其他方式交易任何數字資產、證券或金融產品的要約、招攬、邀請、建議或誘導。本文亦不構成財務、投資、法律、稅務、會計或其他專業建議，不應作爲依賴依據。本文所載的觀點、陳述及信息未必反映OSL Group或其任何關聯公司的官方立場或承諾。對產品、服務、促銷或計劃的任何描述僅供一般參考。參與任何所述產品、服務或促銷活動均須遵守適用的條款、條件及監管要求。本文可能包含前瞻性陳述或指示性信息，實際結果可能與之存在重大差異，OSL Group對更新此類信息不承擔任何義務。

 

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