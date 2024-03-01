  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

大行報告 | 撤辣後地產股博唔博得過？港交所、網易績後點部署？一表睇明

01/03/2024

高盛下調多間地產股目標價，其中希慎(00014)評級由買入改為中性

．4大行點評港交所(00388)，三行評級皆維持買入，花旗上調目標價由240升至333元

大和調整網易(09999)目標價由215升至220元

 

大行報告 | 撤辣後地產股博唔博得過？港交所、網易績後點部署？一表睇明

 

大行報告 | 撤辣後地產股博唔博得過？港交所、網易績後點部署？一表睇明

 

大行報告 | 撤辣後地產股博唔博得過？港交所、網易績後點部署？一表睇明

 

大行報告 | 撤辣後地產股博唔博得過？港交所、網易績後點部署？一表睇明

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02233

西部水泥

0.970

異動股

08249

瑞遠智控

0.081

異動股

01929

周大福

11.280

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02233 西部水泥
  • 0.970
  • 08249 瑞遠智控
  • 0.081
  • 01929 周大福
  • 11.260
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.750
  • 09955 智雲健康
  • 4.960
股份推介
  • 00257 光大環境
  • 2.920
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 97.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 341.600
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.490
  • 目標︰--
  • 01896 貓眼娛樂
  • 8.720
  • 目標︰$12.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 275.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.350
  • 00005 滙豐控股
  • 61.050
  • 00388 香港交易所
  • 237.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.750
報章貼士
  • 01211 比亞迪股份
  • 193.800
  • 目標︰$230.00
  • 00286 愛帝宮
  • 0.070
  • 目標︰$10.00
  • 00819 天能動力
  • 6.980
  • 目標︰$7.80
熱炒概念股
即時重點新聞

01/03/2024 13:16  澳門2月博彩收入184.86億澳門元，按年升79%

01/03/2024 13:10  《異動股》美團午後曾擴大至升逾9%，傳停止社區團購業務

01/03/2024 12:14  《午市前瞻》恒指仍有力破百天線，賭收料五一前難超越2月水平

01/03/2024 09:47  【聚焦數據】財新2月製造業PMI微升至50.9，略高於預期

01/03/2024 09:31  【聚焦數據】中國2月官方製造業PMI微跌至49.1%，符預期

01/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒６８億元，買中電信沽騰訊

01/03/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】花旗維持唱淡港交所兼降目標，高盛大削地產股目標

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

01/03/2024 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７９，一周及兩周均微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>最Hit資訊

「落葉歸根——東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會 見證歷史、傳承文化新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

網易季績遜預期仍獲大行唱好，可趁股價調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

【績後部署】網易績後大跌皆因期望太高，遊戲業務仍有憧憬新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

香港新餐廳2024｜本地3月必試新餐廳推介！MIRROR隊長Lokman開「朝啡夕酒」咖啡吧 / 食奢華和牛天婦羅龍蝦漢堡 / 好玩韓式自助拉麵店 1
人氣文章

著數速遞

深水埗電腦節優惠 | 「玩·食·腦」2024一連三日開鑼！Samsung、LG智能電視勁減$2,600／手提電腦最平$2,299／憑優惠券買低至3折Philips電競顯示屏！即睇詳情、更多筍貨 1
人氣文章

娛樂情報

湯盈盈全家超似樣！和媽媽哥哥如同餅印！「霸道」基因影響錢嘉樂？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性愛姿勢：Top 3做愛體位公開！男女喜好大不同！哪些體位女性最易性高潮？一個體位最危險！如何向伴侶表達喜好體位？教你性溝通3招！性愛期間切忌講XX！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

半島酒店聯乘天星小輪！於「世星號」歎維港半島經典下午茶，暫離塵囂優遊周末
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性慾旺盛、「大食」等於性上癮？世衛有指標！老師上課睇AV不能自控？過度手淫、嫖妓，性行為失控還會有甚麼表現？性沉溺原因男女大不同？有無得醫？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
糖尿病症狀｜ 台灣女模與糖尿共存14年！經常口渴半夜喝水、體重驟降，求醫發現血糖嚴重超標！即睇糖尿病成因+病徵新文章
人氣文章
英王室噩耗 ｜ 英王查理斯45歲堂妹夫猝死！曾被喻為最英俊王室成員！醫生折解6種猝死徵兆 新文章
人氣文章
善待孩子背後—教他們學會感恩
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2024 13:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2024 13:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2024 13:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/03/2024 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章最Hit資訊01/03/2024
「落葉歸根——東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會 見證歷史、傳承文化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金