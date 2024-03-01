大行報告 | 撤辣後地產股博唔博得過？港交所、網易績後點部署？一表睇明
01/03/2024
．高盛下調多間地產股目標價，其中希慎(00014)評級由買入改為中性
．4大行點評港交所(00388)，三行評級皆維持買入，花旗上調目標價由240升至333元
．大和調整網易(09999)目標價由215升至220元
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2024 13:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2024 13:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2024 13:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/03/2024 13:25
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