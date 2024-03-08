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大行報告 | 富瑞劈內房目標價，高盛點評電信股

08/03/2024

富瑞下調多間內房目標價，其中砍龍湖集團(00960)目標價逾半至11.8元

高盛調整三大電訊商目標價，皆維持買入評級

星展上調理想汽車(02015)目標價由170元升至214元

 

 

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