大行報告 | 富瑞劈內房目標價，高盛點評電信股
08/03/2024
．富瑞下調多間內房目標價，其中砍龍湖集團(00960)目標價逾半至11.8元
．高盛調整三大電訊商目標價，皆維持買入評級
．星展上調理想汽車(02015)目標價由170元升至214元
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08/03/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/03/2024 16:40
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