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大行報告 | 大行點睇中海油、阿里同平保？一click就知道

18/03/2024

滙證調整中海油(00883)至20.2元，維持買入評級

德銀恢復買入阿里巴巴(09988)目標價113元

平保(02318)遭花旗削目標價，由72元下調至54.5元

 

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