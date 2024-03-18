大行報告 | 大行點睇中海油、阿里同平保？一click就知道
18/03/2024
．滙證調整中海油(00883)至20.2元，維持買入評級
．德銀恢復買入阿里巴巴(09988)目標價113元
．平保(02318)遭花旗削目標價，由72元下調至54.5元
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2024 16:40
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