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大行報告 | 滙控季績後點部署？表列大行最新評級目標價

02/05/2024

富瑞下調滙控(00005)目標價，由97.59元降至95.86元

中金上調滙控(00005)目標價至82.6元

．多間大行調整恒生(00011)評級，大摩由89.7調升至93.3元目標價

 

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