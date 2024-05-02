大行報告 | 滙控季績後點部署？表列大行最新評級目標價
02/05/2024
．富瑞下調滙控(00005)目標價，由97.59元降至95.86元
．中金上調滙控(00005)目標價至82.6元
．多間大行調整恒生(00011)評級，大摩由89.7調升至93.3元目標價
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02/05/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2024 02:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/05/2024 16:40
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|生財有道02/05/2024
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