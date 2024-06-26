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大行報告 | 騰訊、舜宇、資源股、鋰業股最新評級目標價

26/06/2024

法巴調升騰訊(00700)目標價至480元，維持跑贏大市評級

高盛點評多隻資源股鋰業股

 

大行報告 | 騰訊、舜宇、資源股、鋰業股最新評級目標價

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2024 16:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2024 16:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/06/2024 16:10
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