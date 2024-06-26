大行報告 | 騰訊、舜宇、資源股、鋰業股最新評級目標價
26/06/2024
．法巴調升騰訊(00700)目標價至480元，維持跑贏大市評級
．高盛點評多隻資源股、鋰業股
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26/06/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2024 16:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2024 16:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/06/2024 16:10
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