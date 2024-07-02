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大行報告 | 港交所、信義光能、舜宇、瑞聲及汽車股最新評級目標價

02/07/2024

中信里昂港交所(00388)評級由買入升至跑贏大市

大行看淡信義光能(00968)，其中大和看最熊3.7元

德銀蔚來(09866)目標價由70.5元削至64元

 

大行報告 | 港交所、信義光能、舜宇、瑞聲及汽車股最新評級目標價

 

大行報告 | 港交所、信義光能、舜宇、瑞聲及汽車股最新評級目標價

 

大行報告 | 港交所、信義光能、舜宇、瑞聲及汽車股最新評級目標價

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評新能源車股及大市，立即重溫

 

 

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