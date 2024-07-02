大行報告 | 港交所、信義光能、舜宇、瑞聲及汽車股最新評級目標價
02/07/2024
．中信里昂將港交所(00388)評級由買入升至跑贏大市
．大行看淡信義光能(00968)，其中大和看最熊3.7元
．德銀降蔚來(09866)目標價由70.5元削至64元
重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此
另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評新能源車股及大市，立即重溫
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