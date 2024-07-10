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大行報告 | 比亞迪、理想、李寧、安踏最新評級目標價

10/07/2024

摩通比亞迪(01211)目標價，由255元大升至475元，維持增加權重

華泰證券稍降理想汽車(02015)目標至134.73元，維持買入

．2體品股同被大行降目標價，分別為晨星下調李寧(02331)目標價至35元，評維持買入；另摩通安踏(02020)目標至141元，維持增加權重

 

大行報告 | 比亞迪、理想、李寧、安踏最新評級目標價

 

大行報告 | 比亞迪、理想、李寧、安踏最新評級目標價

 

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