  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

大行報告 | 息差收窄，銀行股、電訊股、騰訊及美團最新評級目標價

06/08/2024

花旗滙控(00005)目標價74升至84.2元，維持買入，並上調渣打(02888)目標至81.7元，維持中性

中銀香港(02388)獲滙證提高目標至28.5元，維持買入；星展恒生(00011)目標至90元，維持持有

富瑞評5隻電訊股維持買入，其中4隻提升目標價，惟下調中鐵塔(00788)至1.2元

 

大行報告 | 息差收窄，銀行股、電訊股、騰訊及美團最新評級目標價

 

大行報告 | 息差收窄，銀行股、電訊股、騰訊及美團最新評級目標價

 

大行報告 | 息差收窄，銀行股、電訊股、騰訊及美團最新評級目標價

 

大行報告 | 息差收窄，銀行股、電訊股、騰訊及美團最新評級目標價

 

大行報告 | 息差收窄，銀行股、電訊股、騰訊及美團最新評級目標價

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02505

ＥＤＡ集團控股

4.670

異動股

01693

璋利國際

0.025

異動股

01745

驢跡科技

0.350

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,879.22
    -118.44 (-0.304%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,223.32
    -16.71 (-0.319%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,279.25
    -87.60 (-0.535%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升359.676
變動率︰+1.563%
較港股︰-1.02%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升71.187
變動率︰+1.220%
較港股︰-0.37%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.226
變動率︰+1.214%
較港股︰-1.03%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.856
變動率︰-2.023%
較港股︰-10.18%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升177.620
變動率︰+3.677%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌22.511
變動率︰-3.881%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌15.035
變動率︰-4.052%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌8.715
變動率︰-6.791%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升64.440
變動率︰+18.849%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌10.775
變動率︰-6.548%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌179.430
變動率︰-7.591%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰跌110.740
變動率︰-15.122%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/08/2024 15:51 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/08/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/08/2024 15:51 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02505 ＥＤＡ集團控股
  • 4.670
  • 01693 璋利國際
  • 0.025
  • 01745 驢跡科技
  • 0.350
  • 08191 鴻偉亞洲
  • 0.162
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 55.800
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 5.280
  • 目標︰$5.75
  • 00728 中國電信
  • 4.400
  • 目標︰$5.20
  • 06969 思摩爾國際
  • 8.510
  • 目標︰$10.50
  • 01038 長江基建集團
  • 54.500
  • 目標︰$60.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 45.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 01797 東方甄選
  • 12.400
  • 00005 滙豐控股
  • 63.050
  • 00700 騰訊控股
  • 363.400
  • 00941 中國移動
  • 71.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.500
報章貼士
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 5.440
  • 目標︰$5.85
  • 02001 新高教集團
  • 2.010
  • 目標︰--
  • 06821 凱萊英
  • 47.600
  • 目標︰$52.00
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 00700 騰訊控股
  • 363.400
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.080
即時重點新聞

07/08/2024 17:22  國泰(293)短途票價已正常化，香港快運航班達疫情前1.4倍

07/08/2024 13:29  國泰航空：未來7年投資逾1000億元，配合機場三跑系統落成

07/08/2024 16:51  《盤後部署》恒指萬七受阻，公用股強勢，中海外銷售連升兩月值博

07/08/2024 18:35  《新股上市》黑芝麻智能暗盤潛水逾18%，每手蝕515元

07/08/2024 14:40  【數據解讀】機構：芯片「搶進口」拉高數據，出口承壓政策需加碼

07/08/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１７億元，買盈富沽中電信

07/08/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標至８６元，野村削百勝中國兩成目標

07/08/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７９５６，一個月拆息維持４厘

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 洪灝：買股看前景非估值平或貴，AI是開始非盡頭（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 7月出口放緩，人行4年來首停逆回購，乘用車銷量跌新文章
人氣文章

新聞>國際動態

Window全球大死機 | 微軟與達美航空就達美電腦系統出現故障互相指摘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

TVB新女主播譚詩雅曾2度選港姐！原來是「千億女友」閨密？
人氣文章

Foodie What’s On

月餅2024 | 新口味中秋月餅大集合！望月流心開心果月餅 / 買蟹粉麻糬奶黃月餅送大閘蟹券 / 新加坡名牌榴槤月餅 / 國金軒抹茶茅台酒心口味
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報 | 天文台：天氣持續酷熱！這2天分區最高溫度達37°C！邊日會有驟雨？即睇香港9天天氣預報
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

珠海博物館暑假期間限定：恐龍、古生物展覽！與恐龍化石親密接觸，穿越時空一睹史前冰河巨獸樂園
人氣文章

Beauty

江旻憓奧運奪金 | 微笑劍后的世一之路：自幼已是文武雙全的高材生！曾歷雙膝韌帶撕裂，三度參戰奧運圓夢
人氣文章

Beauty

從巴黎奧運女箭神「白色面具」學防曬秘訣！物理VS化學防曬有甚麼分別？塗抹厚度決定效果？來自belif、Caudalie、Aesop的防曬好物推介
健康好人生 Health Channel
人氣文章
25歲男275磅加高血壓！少吃一類食物5個月激減44磅毋須再服降血壓藥！即睇5大高血壓生活建議
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
椎間盤突出 | 司機揸車30年肩頸痛、手無力！求醫揭患頸椎間盤突出！專家教做2個伸展動作幫助改善
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/08/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章專訪07/08/2024
專訪 | 洪灝：買股看前景非估值平或貴，AI是開始非盡頭（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金