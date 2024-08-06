大行報告 | 息差收窄，銀行股、電訊股、騰訊及美團最新評級目標價
06/08/2024
．花旗提滙控(00005)目標價74升至84.2元，維持買入，並上調渣打(02888)目標至81.7元，維持中性
．中銀香港(02388)獲滙證提高目標至28.5元，維持買入；星展削恒生(00011)目標至90元，維持持有
．富瑞評5隻電訊股維持買入，其中4隻提升目標價，惟下調中鐵塔(00788)至1.2元
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/08/2024 16:41
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專訪 | 洪灝：買股看前景非估值平或貴，AI是開始非盡頭（有片）
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