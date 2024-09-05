大行報告 | 內險點部署？蔚小理邊隻最值博？一表盡掌握
05/09/2024
．富瑞升內險股目標價，評級維持不變
．眾安在綫(06060)被星展、中金下調目標價
．蔚小理中，大行看好小鵬(09868)，摩通把其評級由中性改為增加權重
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05/09/2024
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2024 15:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2024 15:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/09/2024 15:10
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