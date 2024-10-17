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大行報告 | 高盛調高新能源車目標價，比亞迪看$360

17/10/2024

．高盛調高5隻新能源車股，當中比亞迪(01211)睇360元，蔚來(09866)獲評維持中性

．招商證券提理想(02015)目標由110元至127元，維持買入評級

．京東(09618)獲4大行上調目標價，其中工銀國際評目標價由142.06大升至206.7元，維持跑贏大市

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2024 11:19
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