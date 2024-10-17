大行報告 | 高盛調高新能源車目標價，比亞迪看$360
17/10/2024
．高盛調高5隻新能源車股，當中比亞迪(01211)睇360元，蔚來(09866)獲評維持中性
．招商證券提理想(02015)目標由110元至127元，維持買入評級
．京東(09618)獲4大行上調目標價，其中工銀國際評目標價由142.06大升至206.7元，維持跑贏大市
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
17/10/2024
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
更多大行報告
2024-10-17
2024-10-16
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
2024-10-04
延伸閱讀
17/10/2024 10:41 【提振內房】金監總局：商品房項目貸款全納「白名單」，盡早撥款
17/10/2024 10:22 《中資異動》內房股全線跌萬科挫7%，住建部記者會暫未提新措施
17/10/2024 10:20 【提振內房】住建部：年底前將「白名單」項目信貸規模增至4萬億
17/10/2024 09:25 《異動股》國壽高開6%，料首三季多賺最多1.85倍
17/10/2024 09:24 《異動股》融創低開15%，暴升四成後折讓兩成配股籌近12億
17/10/2024 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒４６億元，買阿里沽盈富基金
17/10/2024 08:56 【大行炒Ｄ乜】摩通看京東登２００元關，高盛上調電動車股目標
17/10/2024 09:44 《財資快訊》美電升報７﹒７７２９，隔夜拆息較上日軟至４﹒２％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2024 11:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2024 11:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2024 11:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/10/2024 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|大行報告17/10/2024
大行報告 | 高盛調高新能源車目標價，比亞迪看$360
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF