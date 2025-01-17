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大行報告 | 滙證點評電力股及內房股，中金升藥明合聯目標價至$39

17/01/2025

滙證點評電力股，潤電(00836)目標價由23元降至18元，評級由買入至持有

滙證下調多隻內房股，龍湖(00960)降幅最大由20.5元至10.3元

．中金大升藥明合聯(02268)目標價至39元，維持跑贏大市

 

大行報告 | 滙證點評電力股及內房股，中金升藥明合聯目標價至$39

 

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