大行報告 | 滙證點評電力股及內房股，中金升藥明合聯目標價至$39
17/01/2025
．滙證點評電力股，潤電(00836)目標價由23元降至18元，評級由買入至持有
．滙證下調多隻內房股，龍湖(00960)降幅最大由20.5元至10.3元
．中金大升藥明合聯(02268)目標價至39元，維持跑贏大市
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17/01/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2025 00:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2025 16:40
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