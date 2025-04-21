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大行報告 | 滙控、渣打、美團、比亞迪、平保及三桶油點部署？一表盡掌握

21/04/2025

花旗下調滙控(00005)、渣打(02888)及美團(03690)目標價

麥格理牛看比亞迪(01211)，目標價由450元升至480元

廣發證券滙證齊降平保(02318)目標價，皆維持買入評級

 

大行報告 | 滙控、渣打、美團、比亞迪、平保及三桶油點部署？一表盡掌握

 

 

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