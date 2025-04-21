大行報告 | 滙控、渣打、美團、比亞迪、平保及三桶油點部署？一表盡掌握
21/04/2025
．花旗下調滙控(00005)、渣打(02888)及美團(03690)目標價
．麥格理牛看比亞迪(01211)，目標價由450元升至480元
．廣發證券及滙證齊降平保(02318)目標價，皆維持買入評級
《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇
21/04/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 00:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/04/2025 16:40
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