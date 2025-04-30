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大行報告 | 滙控、恒生及中銀香港績後點部署？京東、美團邊隻好？一表盡掌握

30/04/2025

高盛滙控(00005)、恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)目標價

滙證淡看京東(09618)及美團(03690)，目標價分別降至187元及165元

廣發下調招商證券(06099)目標至18.31元，維持買入評級

 

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