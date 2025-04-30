大行報告 | 滙控、恒生及中銀香港績後點部署？京東、美團邊隻好？一表盡掌握
30/04/2025
．高盛升滙控(00005)、恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)目標價
．滙證淡看京東(09618)及美團(03690)，目標價分別降至187元及165元
．廣發下調招商證券(06099)目標至18.31元，維持買入評級
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30/04/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2025 22:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/04/2025 16:40
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