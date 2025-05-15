大行報告 | 騰訊績後追、揸、沽？一表看清大行最新評級/目標價
15/05/2025
．多間大行績後看好騰訊(00700)，其中花旗最牛看695元
．星展、大華繼顯齊下調京東(09618)目標價，而摩通則由180元上調至185元
．大和看好東方甄選(01797)，評級由跑輸大市更改為跑贏大市
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
15/05/2025
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
更多大行報告
2025-05-15
2025-05-14
2025-05-13
2025-05-12
2025-05-09
2025-05-08
2025-05-07
2025-05-06
2025-05-02
延伸閱讀
15/05/2025 09:23 恒指高開3點報23644，友邦高開近4%，騰訊績佳先升2%
15/05/2025 09:23 《異動股》騰訊高開2%，首季經調整盈利升22%收入升13%
15/05/2025 09:05 滙控計劃裁減法國一成人手
15/05/2025 09:29 《異動股》金礦股全線低開招金跌逾2%，金價失守3200美元關
14/05/2025 18:43 《新股上市》寧德時代孖展逾2405億元，超購逾102倍
15/05/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒０７億元，買盈富基金沽小米
15/05/2025 08:42 【大行炒Ｄ乜】騰訊績後獲摩通升目標半成，大和調高東方甄選兩級
15/05/2025 11:36 《財資快訊》美電升報７﹒８０７８，一周拆息較上日微升１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 12:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 12:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 12:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2025 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話15/05/2025
黃金 | 避險情緒改善，現貨金與紐約期金均跌破3200美元
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N