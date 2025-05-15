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大行報告 | 騰訊績後追、揸、沽？一表看清大行最新評級/目標價

15/05/2025

．多間大行績後看好騰訊(00700)，其中花旗最牛看695元

星展大華繼顯齊下調京東(09618)目標價，而摩通則由180元上調至185元

大和看好東方甄選(01797)，評級由跑輸大市更改為跑贏大市

大行報告 | 騰訊績後追、揸、沽？一表看清大行最新評級/目標價

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 12:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 12:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 12:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2025 11:50
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