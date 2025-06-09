大行報告 | 內銀股、電訊股、資源股及蔚來最新評級/目標價，大摩升港交所目標至$500
09/06/2025
．中信里昂恢復多隻內銀股目標價並恢復增持評級
．野村點評中資電訊股，其中中移動(00941)目標由88元至106元
．伯恩斯坦升蔚來(09866)目標至35元，星展則降其目標至30.6元
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09/06/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2025 19:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/06/2025 16:40
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