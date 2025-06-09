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大行報告 | 內銀股、電訊股、資源股及蔚來最新評級/目標價，大摩升港交所目標至$500

09/06/2025

中信里昂恢復多隻內銀股目標價並恢復增持評級

野村點評中資電訊股，其中中移動(00941)目標由88元至106元

伯恩斯坦蔚來(09866)目標至35元，星展則降其目標至30.6元

 

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09/06/2025 14:57  《異動股》中國稀土飆近五成，白宮顧問稱爭取達成稀土出口協議

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09/06/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８４７９，隔夜拆息維持０﹒０１％

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2025 19:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/06/2025 16:40
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