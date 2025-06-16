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大行報告 | 花旗唱好電訊三寶，牛看中移動$105.1

16/06/2025

花旗唱好電訊三寶，其中牛看中移動(00941)105.1元

野村德銀齊上調石藥集團(01093)目標，評級皆維持買入

交銀國際點評多隻地產股，大部分股份遭下調目標價

 

大行報告 | 花旗唱好電訊三寶，牛看中移動$105.1

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