大行報告 | 花旗唱好電訊三寶，牛看中移動$105.1
16/06/2025
．花旗唱好電訊三寶，其中牛看中移動(00941)105.1元
．野村、德銀齊上調石藥集團(01093)目標，評級皆維持買入
．交銀國際點評多隻地產股，大部分股份遭下調目標價
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16/06/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 12:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 12:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 12:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2025 12:15
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|財經熱話16/06/2025
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