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大行報告 | 美團、京東、網易、B站及比亞迪最新評級/目標價

17/06/2025

伯恩斯坦美團(03690)、京東(09618)目標價，則升網易(09999)及嗶哩嗶哩(09626)目標

高盛上調比亞迪(01211)目標至139元，維持買入評級

麥格理首予毛戈平(01318)目標130元

 

大行報告 | 美團、京東、網易、B站及比亞迪最新評級/目標價

 

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