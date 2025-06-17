大行報告 | 美團、京東、網易、B站及比亞迪最新評級/目標價
17/06/2025
．伯恩斯坦降美團(03690)、京東(09618)目標價，則升網易(09999)及嗶哩嗶哩(09626)目標
．高盛上調比亞迪(01211)目標至139元，維持買入評級
．麥格理首予毛戈平(01318)目標130元
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17/06/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 22:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2025 16:40
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