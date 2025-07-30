大行報告 | 藥明康德最牛看$128，仲有比亞迪、港交所、平保同友邦最新評級/目標價
30/07/2025
．多間大行看好藥明康德(02359)，其中大和最牛看128元
．麥格理降比亞迪(01211)目標至155元，維持跑贏大市
．高盛升港交所(00388)目標，由450元上調至500元
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30/07/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 23:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/07/2025 16:40
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