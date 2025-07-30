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大行報告 | 藥明康德最牛看$128，仲有比亞迪、港交所、平保同友邦最新評級/目標價

30/07/2025

．多間大行看好藥明康德(02359)，其中大和最牛看128元

麥格理比亞迪(01211)目標至155元，維持跑贏大市

高盛港交所(00388)目標，由450元上調至500元

 

大行報告 | 藥明康德最牛看$128，仲有比亞迪、港交所、平保同友邦最新評級/目標價

 

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