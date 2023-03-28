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【大行炒D乜】盤點騰訊、美團、小米、中石化、神華…最新目標價　一表睇晒誇啦啦！

28/03/2023

 

 

 

 

 

 

 

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28/03/2023 10:48  《異動股》領展跌近2%，「五供一」獲超購，3月30日開始買賣

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28/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒６４億元，買騰訊沽建行

28/03/2023 08:32  【大行炒Ｄ乜】多行跟進騰訊、美團及小米，麥格理升騰訊至４９６

24/03/2023 17:53  《嚟緊炒Ｄ乜》明源雲下周派發去年度業績，中線目標９﹒２４銀

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2023 13:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2023 13:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2023 13:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/03/2023 12:50
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