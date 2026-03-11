  • 會員
大行報告 | 業績股邊隻好？蔚來最牛看$76，寧德$656，九置$40

11/03/2026

．多間大行點評蔚來(09866)，德銀最牛看76元

．3大行齊升寧德時代(03750)目標價，最高看656元最低648元

中信里昂上調九置(01997)目標至40元，評級由持有改至增持

 

即時重點新聞

11/03/2026 13:15  《異動股》國泰午後急升5%，去年多賺近一成勝預期，末息增派三成

11/03/2026 13:08  《異動股》老鋪黃金午後升4%，料去年淨利潤大增最少2.26倍

11/03/2026 12:50  《午市前瞻》港股試守兩萬六仍需捱過周末，龍蝦技術未成熟不宜太期待

11/03/2026 12:07  恒指曾破兩萬六惟未守穩，半日稍升21點報25981，龍蝦概念無後勁

11/03/2026 11:33  《異動股》文遠知行飆8%速騰聚創升3%，憧憬AI龍蝦潛在與智駕模型結合

11/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８０億元，買騰訊沽盈富基金

11/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升九置至增持目標價翻倍，德銀麥格理齊…

11/03/2026 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８２６５，隔夜拆息較上日微升１９基點

