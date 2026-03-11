大行報告 | 業績股邊隻好？蔚來最牛看$76，寧德$656，九置$40
11/03/2026
．多間大行點評蔚來(09866)，德銀最牛看76元
．3大行齊升寧德時代(03750)目標價，最高看656元最低648元
．中信里昂上調九置(01997)目標至40元，評級由持有改至增持
【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票
11/03/2026
