大行報告 | 內銀、舜宇、比電、中石油、申洲及資源股最新評級/目標價，中銀香港績後最牛看$51
31/03/2026
．高盛點評內銀股，其中升建行(00939)、工行(01398)、交行(03328)目標價
．多間大行降比亞迪電子(00285)目標價，花旗由43.4元大削至22.6元
．中銀香港(02388)被多間大行升目標價，滙證最牛看51元
重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此
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