大行報告 | 業績股追揸沽，一表盡覽大行最新評級/目標價
01/04/2026
．高盛升農行(01288)、中行(03988)目標價，分別看5.15元及5.35元
．3間大行下調舜宇(02382)目標價，最低看63元
．名創優品(09896)遭富瑞及高盛降目標價，評級皆維持買入
【你點睇？】本港多間航企4月起再次調高燃油附加費，你認為政府應否介入審批航空燃油附加費？你會否因費用增加而減少乘搭飛機出行？► 立即投票
01/04/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
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