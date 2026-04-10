大行報告 | 比亞迪、阿里健康、百勝中國、美的、華虹及越疆等最新評級/目標價，一表盡掌握
10/04/2026
．巴克萊升比亞迪(01211)目標至172.36元，維持超配評級
．高盛降阿里健康(00241)目標價，5.2元下調至4.8元
．富瑞下調百勝中國(09987)及美的(00300)目標，分別看490.2元及102元
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10/04/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2026 01:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2026 16:40
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