  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

大行報告 | 比亞迪、阿里健康、百勝中國、美的、華虹及越疆等最新評級/目標價，一表盡掌握

10/04/2026

巴克萊比亞迪(01211)目標至172.36元，維持超配評級

高盛阿里健康(00241)目標價，5.2元下調至4.8元

富瑞下調百勝中國(09987)及美的(00300)目標，分別看490.2元及102元

 

大行報告 | 比亞迪、阿里健康、百勝中國、美的、華虹及越疆等最新評級/目標價，一表盡掌握

 

【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01632

民商創科

0.060

異動股

06862

海底撈

15.090

異動股

01661

中國前沿科技集團

3.240

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01632 民商創科
  • 0.060
  • 06862 海底撈
  • 15.090
  • 01661 中國前沿科技集團
  • 3.240
  • 09688 再鼎醫藥
  • 16.250
  • 02477 經緯天地
  • 20.080
股份推介
  • 01090 大明國際
  • 0.760
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 9.150
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.980
  • 目標︰$26.50
  • 01361 ３６１度
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 1.370
  • 目標︰$1.90
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 67.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 125.500
  • 00388 香港交易所
  • 408.400
  • 00981 中芯國際
  • 58.250
報章貼士
  • 01866 中國心連心化肥
  • 11.200
  • 目標︰$14.00
  • 06031 三一重工
  • 22.860
  • 目標︰$29.00
  • 00568 山東墨龍
  • 8.510
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/04/2026 09:32  《異動股》蔚來低開7%，旗艦新車SUV「ES9」租電預售42萬人幣起

10/04/2026 09:24  美伊談判前恒指高開139點報25891，阿里高開2%騰訊偏軟

10/04/2026 09:34  《異動股》中信証券漲逾6%，首季多賺55%收入增四成

10/04/2026 09:00  《盤前攻略》美伊談判存分歧惟市場偏樂觀，港股料跟升惟中概回吐拖後腿

10/04/2026 08:28  【開市Ｇｏ】以色列同意與黎巴嫩會談，2月美PCE通脹符預期，騰訊再遭南非大股東減持

10/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２８﹒１５億元，買阿里沽盈富基金

10/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里健康目標價，美的遭富瑞降目標價８％

10/04/2026 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８３２７，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 滙豐擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 傳聞強行沒收藝人社交帳戶？拆解TVB轉型網紅經濟新戰略！ 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 香港穩定幣首批牌照出爐，滙豐及渣打合營碇點金融獲發穩定幣發行人牌照新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜領展套現或回饋股東好息之徒留意｜美伊談判變數多港股兩萬六反彈完？ | 專家點睇中國宏橋？ 新文章
人氣文章

智城物語．方展策

NVIDIA對手變盟友！豪擲20億美元入股Marvell，補完ASIC、光通訊市場拼圖，徹底壟斷AI基建板塊？新文章
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

激勵青年人意志，昌隆國運拼發展新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

低鈉迷思破解：代鹽真能降血壓嗎？是否人人適合？
人氣文章

Art & Living Feature

徐皓霖個展「倒睫」：規範之外的存在，如何撼動所謂的常規？ 新文章
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

香港麗思卡爾頓酒店 x 竹工藝術品牌「二回」：寄託於一種可觸碰的存在之中
健康好人生 Health Channel
人氣文章
高齡生育｜晚婚晚育高齡產婦比例增，醫生解析產檢重點及孕期迷思 新文章
人氣文章
細菌溫床｜研究揭百潔布含362種細菌，專家教改用1物菌量大跌9成
人氣文章
芒果通便還是便秘？營養研究揭生熟度是關鍵
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2026 01:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/04/2026
穩定幣 | 滙豐擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 中東戰事下香港通脹壓力可控，麥萃才：毋須仿效新...

10/04/2026 17:42

中東戰火

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

中東戰火 | 溫灼培：美伊和解露曙光，金融市場反彈

08/04/2026 11:22

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區