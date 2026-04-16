  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

大行報告 | 寧德績後最牛看$800，仲有騰訊、京東、贛鋒、天齊及宏橋最新評級/目標價

16/04/2026

．4大行齊看好寧德時代(03750)，最牛看800元

伯恩斯坦點評騰訊(00700)及京東(09618)，皆維持跑贏大市評級

法巴摩通齊升贛鋒鋰業(01772)目標價，分別看88元及70元

 

大行報告 | 寧德績後最牛看$800，仲有騰訊、京東、贛鋒、天齊及宏橋最新評級/目標價

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評寧德時代及大市，立即重溫

 

 

其他寧德時代相關新聞：
寧德時代 | 首季多賺49%獲大行升目標，股價飆一成破頂可否追入？
《Ａ股行情》首季GDP增5%勝預期，滬綜指半日收升0.5%，鋰礦、算力股走強
《外資精點》美銀上調寧德時代目標價至740元，維持「買入」評級
彭博：寧德時代(03750)尋求美國取消中國軍事企業認定，高管至少兩次赴美游說
寧德時代(03750)擬註冊資本300億人幣設子公司時代資源，運營新能源礦產
寧德時代(03750)首季盈利207億人幣同比升49%，收入增53%

 

【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09696

天齊鋰業

56.700

異動股

00322

康師傅控股

12.880

異動股

06666

恒大物業

1.300

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09696 天齊鋰業
  • 56.700
  • 00322 康師傅控股
  • 12.880
  • 06666 恒大物業
  • 1.300
  • 00992 聯想集團
  • 11.120
  • 00241 阿里健康
  • 4.740
股份推介
  • 02378 保誠
  • 119.000
  • 目標︰$130.00
  • 00148 建滔集團
  • 39.480
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.440
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.780
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 8.010
  • 目標︰$10.00以上
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 69.150
  • 00700 騰訊控股
  • 515.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 135.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 165.400
  • 00981 中芯國際
  • 59.850
報章貼士
  • 02020 安踏體育
  • 84.150
  • 目標︰$90.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 26.740
  • 目標︰--
  • 03069 華夏恒生生科
  • 16.180
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/04/2026 12:45  《午市前瞻》北水懶炒港股欠動力，藍思季績揭記憶體短缺釀產業鏈風險

16/04/2026 12:06  科技股強勢恒指半日升359點報26306，寧王績後強漲一成

16/04/2026 11:54  《異動股》壁仞科技飆兩成天數智芯升15%，英偉達連升11日曾破200美元關

16/04/2026 10:10  《異動股》百度漲半成連升3日，巴克萊料崑崙芯IPO今年中成事

16/04/2026 10:00  【聚焦數據】中國首季GDP增5%，勝預期

16/04/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒２１億元，買泡泡瑪特沽阿里

16/04/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】高盛貶港交所目標，寧王績後獲多行唱好摩通籲超配

16/04/2026 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８３１８，隔夜拆息較上日升３４基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 北水懶炒港股欠動力，藍思季績揭記憶體短缺釀產業鏈風險新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

寧德時代 | 首季多賺49%獲大行升目標，股價飆一成破頂可否追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

3分鐘熱炒股點評｜寧德時代營收創紀錄，專家籲警惕配股風險及一隱憂新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

Work From Anywhere 
人氣文章

政政經經．石鏡泉

仍會談
人氣文章

熱話 Feature

環保回收新措施︱自提點即場回收計劃 發泡膠都收？回收步驟＋順豐等八大自提點地址
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《我們不是甚麼》：AK的暉仔給我們看見甚麼？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

關係中最大的痛，不是對方否定你，而是你給自己的否定
健康好人生 Health Channel
人氣文章
荔枝令血糖升還是降？營養師揭荔枝病3大致命因素
人氣文章
名人保養｜52歲陳煒30年前後相比照爆光，網民激讚似食咗防腐劑
人氣文章
素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜 花入饌以嗅覺牽動味覺
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2026 15:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2026 15:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2026 15:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/04/2026 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/04/2026
港股 | 午市前瞻 | 北水懶炒港股欠動力，藍思季績揭記憶體短缺釀產業鏈風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

匈牙利變天？ 歐爾班主義幽靈未散左右歐洲格局

15/04/2026 17:34

大國博弈

中東戰火 | 據報美國警告內地及香港等銀行勿處理伊朗非法資金

15/04/2026 13:49

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區