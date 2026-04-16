大行報告 | 寧德績後最牛看$800，仲有騰訊、京東、贛鋒、天齊及宏橋最新評級/目標價
16/04/2026
．4大行齊看好寧德時代(03750)，最牛看800元
．伯恩斯坦點評騰訊(00700)及京東(09618)，皆維持跑贏大市評級
．法巴、摩通齊升贛鋒鋰業(01772)目標價，分別看88元及70元
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另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評寧德時代及大市，立即重溫
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